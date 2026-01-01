Les gagnants du Gala de football de L’Embâcle

C'est le 24 janvier qu'avait lieu le gala de football de L’Embâcle de la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie-de-Beauce.

Les joueurs, accompagnés de leurs familles et amis étaient conviés à la salle Méchatigan afin de souligner les meilleures performances de la saison 2025.

Voici les principaux prix remis aux joueurs lors du gala.

Tout d’abord, Samuel Asselin (cadet) et Théo Carrier (juvénile) ont été nommés Recrue de l’année dans leur équipe respective.

Pour leur part, Jake Porter (atome), Liam Plourde (cadet) et Olivier Dumas (juvénile) ont reçu le prix Étudiant-Athlète.

De même, Rosalie Turmel (atome), Mateo Poulin Pavon (cadet) et Jules Couturier (juvénile) ont été désignés comme Joueur le plus utile à la défensive, alors que Laurent Leclerc (atome), Jeronimo Lopez Silvera (cadet) et Antoine Zapata-Arcila ont obtenu le même titre, cette fois à l’offensive.

Par ailleurs, Antoine Zapata-Arcila a été choisi Spécialiste de l’année chez les juvéniles.

Finalement le titre de Joueur de l’année par catégorie a été remis à Louis Couturier (atome), Samuel Poulin (cadet) et Thomas Cyr (juvénile). Ci-joint, un tableau de tous les gagnants de la soirée.