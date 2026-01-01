La Société d’horticulture La Chaudière Fleurie célèbre 25 ans d’engagement

À Saint-Georges, la Société d’horticulture La Chaudière Fleurie a profité d’une conférence de presse tenue ce mercredi 28 janvier pour souligner ses 25 ans d’existence et dévoiler la programmation spéciale qui marquera son année anniversaire.

Fondé en 2001, l’organisme regroupe depuis un quart de siècle des passionnés d’horticulture de Saint-Georges et des environs, avec pour objectif de favoriser les échanges entre membres et de contribuer à l’embellissement du milieu.

Plusieurs activités sont prévues tout au long de l’année, tant pour les membres que pour les non-membres. Cette programmation s’inscrit dans la continuité de la mission de l’organisme, qui mise sur la transmission des connaissances, la découverte et l’implication citoyenne.

Le président actuel, Alain Gilbert, est revenu sur les débuts de La Chaudière Fleurie, qui remontent au 15 mars 2001. « Lors d’une soirée d’informations tenue à l’hôtel de ville de Saint-Georges, 75 personnes ont assisté à la rencontre où il était question de fonder une société d’horticulture à vocation régionale », a-t-il rappelé. Devant l’intérêt manifesté, un conseil d’administration provisoire avait été nommé le soir même.

À la suite d’un sondage auprès d’une cinquantaine de personnes, le nom de La Société d’horticulture La Chaudière Fleurie a été retenu, et la charte officielle a été accordée le 5 mai 2001. Depuis, plusieurs bénévoles se sont succédé à la présidence, dont Denis E. Marchand, Juliette Fortin, Guy-Paul Côté et Sylvio Paquet, ce dernier ayant occupé le poste de 2014 à 2024. « En 2025, j’ai accédé à la présidence et je continue à occuper ce poste », a précisé Alain Gilbert.

Un rôle reconnu dans l’embellissement de Saint-Georges

Au fil des années, l’organisme s’est imposé comme un acteur important de l’embellissement urbain et du développement horticole à Saint-Georges. Parmi ses implications marquantes figurent notamment les plantations de lilas sur l’île Pozer au début des années 2000, puis la mise en place du Musée des lilas en 2011, un projet accepté par la Ville et aujourd’hui intégré au site du Rendez-vous à la rivière. La Société d’horticulture contribue également à l’entretien de la collection de pivoines, en collaboration avec la Ville de Saint-Georges.



« Ces réalisations font maintenant partie du Rendez-vous à la rivière et sont très appréciées des touristes et visiteurs », a souligné le président, ajoutant que l’implication locale de l’organisme est reconnue bien au-delà de la Beauce.

Une grande variété d'activité

Pour souligner ses 25 ans, La Chaudière Fleurie a préparé une série d’activités qui débuteront le samedi 21 février à 8 h 30 par un déjeuner au restaurant Qaisar’s, première rencontre de l’année visant à échanger sur la saison à venir.

Cinq conférences sont prévues jusqu’au cœur de l’été, abordant des thèmes variés comme le bois raméal fragmenté, l’art abordable au jardin, la plantation d’arbres fruitiers ou encore les potagers nouvelle méthode. Des visites de jardins locaux s’ajouteront à la programmation dès le mois de juin, de même qu’un voyage horticole en Estrie, le 11 juillet, qui mènera les participants à Sherbrooke et dans les environs. D’autres activités, dont un événement mystère en septembre et un déjeuner en octobre, viendront ponctuer l’année, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle le 9 novembre au centre culturel Marie-Fitzbach.

Dans le cadre de cette annonce, la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, a tenu à souligner l’apport de l’organisme. « Bravo pour vos 25 ans! Grâce à votre passion, notre communauté est plus belle, plus verte et plus vivante. Merci de transmettre votre passion et de faire fleurir notre région, année après année », a-t-elle déclaré.

Alors que La Chaudière Fleurie amorce sa 25e saison, Alain Gilbert assure que l’organisme demeure ouvert à de nouveaux projets. « Nous sommes toujours à l’affût de telles initiatives. Si d’autres projets se présentent, nous serons là pour les étudier. En attendant, on se concentre sur la saison de notre 25e », a-t-il conclu.

Les personnes intéressées à devenir membres peuvent adhérer à la Société au coût de 25 $ par personne ou de 35 $ pour un couple, et ainsi prendre part à une année marquée par la célébration, le partage et l’horticulture en Beauce. Il est aussi possible de suivre l'actualité de l'organisme directement sur le groupe Facebook « Société d'horticulture La Chaudière Fleurie ».