Avec Circonflexe - prêt-pour-bouger

Découvrir des sports d’hiver gratuitement en Chaudière-Appalaches

durée 11h00
29 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Circonflexe - prêt-pour-bouger invite la population à essayer gratuitement des sports d’hiver dans la région de Chaudière-Appalaches.

Jusqu'à la fin de l'hiver, sept sites de plein air de la région offriront plus de 30 ateliers d’initiation à des activités sportives. Ce sera l'occasion de découvrir notamment le ski de fond, le vélo à roues surdimensionnées, la raquette ainsi que le ski nordique ou encore la planche à neige.

Cette initiative provinciale vise à faciliter l’accès à de l’équipement sportif, récréatif et adapté partout au Québec. Dans la région, circonflexe est déployé par l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA), en collaboration étroite avec les organisations de plein air régionales déjà bien implantées.

Les sites participants sont:
- le Parc du Massif du Sud,
- le Parc des Appalaches,
- les Sentiers La Balade,
- le Mont Adstock,
- les 3 Monts de Coleraine,
- le Mont Radar,
- et la Municipalité de Sainte-Aurélie, en collaboration avec MF Aventure.

« Notre objectif est d’offrir une expérience optimale aux utilisateurs. C’est pourquoi nous privilégions des activités d’initiation encadrées, qui permettent aux participants d’essayer un nouvel équipement dans un contexte sécuritaire et accompagné », d'expliquer Pierre Vereecke, agent de développement en loisir à l’URLS-CA.

Équipements gratuits

En plus des journées d’initiation, chacun des sites partenaires mettra à disposition un nombre déterminé de locations gratuites d’équipements au cours de l’année. Le Parc du Massif du Sud a été le premier à annoncer la mesure à la fin décembre, et la totalité des locations a été réservée en moins de 10 jours.

« Nous avons été impressionnés par la rapidité avec laquelle les citoyens se sont approprié cette offre. Il s’agit d’une initiative exemplaire qui s'inscrit naturellement dans la mission du Parc du Massif du Sud : favoriser l’accessibilité au plein air pour le plus grand nombre », a partagé à son tour Joy Dupuy, conseillère aux communication et marketing au Parc du Massif du Sud.

Certains sites offrent également la location gratuite pour les groupes scolaires, selon certaines modalités.

Découvrez la programmation et les détails pour la réservation d’activités sur le site internet de l'URLS-CA.

