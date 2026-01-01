Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Club de natation régional de Beauce

Deux médailles et un record pour Julianne Vachon

durée 06h00
30 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La nageuse Julianne Vachon s’est particulièrement illustrée lors de la compétition Invitation Québec 2026, qui s'est tenue par le club CNQ du Peps de l’Université Laval à Québec.

En effet, l'athlète, qui est membre du Club de natation régional de Beauce a remporté une médaille d’or au 800 m libre ainsi qu'une médaille d’argent au 400 m libre, en plus de terminer en 4e place dans plusieurs courses.

Elle a également établi un nouveau record du club au 800 m libre (9:55.96) dans la catégorie 11-12 ans, obtenant du même coup son standard pour le Grand Prix de Québec.

D’autres performances notables sont aussi à souligner, parmi les 19 membres de la délégation beauceronne inscrits à la compétition.

En effet, Émy Laflamme est double médaillée d’argent au 100 m et 200 m brasse, alors que Mathilde Sirois, a décroché le bronze au 50 m brasse.

Le groupe comptait aussi dans ses rangs Elliot Berberi, Hubert Bergeron, Jean-Mikaeel Didier, Maude Frenette, Stéphanie Giroux, Naura Mercier, Ophélie Sirois, Jade Tanguay, Gabrielle Vachon, Ilana Lessard, Romy Vachon et Maude Tanguay.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Découvrir des sports d’hiver gratuitement en Chaudière-Appalaches

Publié hier à 11h00

Découvrir des sports d’hiver gratuitement en Chaudière-Appalaches

Circonflexe - prêt-pour-bouger invite la population à essayer gratuitement des sports d’hiver dans la région de Chaudière-Appalaches. Jusqu'à la fin de l'hiver, sept sites de plein air de la région offriront plus de 30 ateliers d’initiation à des activités sportives. Ce sera l'occasion de découvrir notamment le ski de fond, le vélo à roues ...

LIRE LA SUITE
La Société d’horticulture La Chaudière Fleurie célèbre 25 ans d’engagement

Publié le 28 janvier 2026

La Société d’horticulture La Chaudière Fleurie célèbre 25 ans d’engagement

À Saint-Georges, la Société d’horticulture La Chaudière Fleurie a profité d’une conférence de presse tenue ce mercredi 28 janvier pour souligner ses 25 ans d’existence et dévoiler la programmation spéciale qui marquera son année anniversaire. Fondé en 2001, l’organisme regroupe depuis un quart de siècle des passionnés d’horticulture de ...

LIRE LA SUITE
Jeux du Québec: la phase 2 du financement est enclenchée

Publié le 28 janvier 2026

Jeux du Québec: la phase 2 du financement est enclenchée

C'est hier soir que le Comité organisateur de la 61e Finale  des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027 a lancé la deuxième phase de sa campagne de financement au sein de la communauté régionale. L’évènement a pris la forme d'une rencontre 5 à 7, où plus d'une centaine d'invités étaient rassemblés à la Société Microbrasserie de Saint-Georges. La ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge