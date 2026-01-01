Deux médailles et un record pour Julianne Vachon

La nageuse Julianne Vachon s’est particulièrement illustrée lors de la compétition Invitation Québec 2026, qui s'est tenue par le club CNQ du Peps de l’Université Laval à Québec.

En effet, l'athlète, qui est membre du Club de natation régional de Beauce a remporté une médaille d’or au 800 m libre ainsi qu'une médaille d’argent au 400 m libre, en plus de terminer en 4e place dans plusieurs courses.

Elle a également établi un nouveau record du club au 800 m libre (9:55.96) dans la catégorie 11-12 ans, obtenant du même coup son standard pour le Grand Prix de Québec.

D’autres performances notables sont aussi à souligner, parmi les 19 membres de la délégation beauceronne inscrits à la compétition.

En effet, Émy Laflamme est double médaillée d’argent au 100 m et 200 m brasse, alors que Mathilde Sirois, a décroché le bronze au 50 m brasse.

Le groupe comptait aussi dans ses rangs Elliot Berberi, Hubert Bergeron, Jean-Mikaeel Didier, Maude Frenette, Stéphanie Giroux, Naura Mercier, Ophélie Sirois, Jade Tanguay, Gabrielle Vachon, Ilana Lessard, Romy Vachon et Maude Tanguay.