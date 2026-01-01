Victoire en prolongation pour les Condors à Princeville

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont fait preuve de caractère ce mercredi 28 janvier en allant soutirer une victoire de 5-4 en prolongation aux Titans de Princeville, sur la glace adverse.



Dans un match serré et ponctué de nombreux revirements, la troupe de Toby Lafrance a su trouver les ressources nécessaires pour repartir avec deux points importants au classement.

Les Titans ont frappé tôt en première période, prenant l’avance après seulement 36 secondes de jeu. Les Condors ont toutefois rapidement démontré leur résilience. En désavantage numérique, Justin Breton a nivelé la marque à mi-chemin de l’engagement, avant qu’Alexis Gagné ne donne l’avance aux siens avec moins d’une minute à écouler à la période.

Princeville est revenu à la charge en deuxième période grâce au 20e but de la saison de Malik Houle, créant l’égalité 2-2 et préparant le terrain pour un troisième engagement haut en intensité.

Les Titans ont repris l’avance tôt en troisième période, mais les Condors ont répondu une fois de plus. Élie Champagne a créé l’égalité avant qu’Olivier Boutin ne permette aux Beaucerons de passer devant 4-3 en milieu de période. Alors que la victoire semblait à portée de main, Princeville a forcé la prolongation grâce à un but en désavantage numérique avec moins de deux minutes à jouer.

En surtemps, les Condors ont scellé l’issue du match, encore une fois en désavantage numérique. Louis-Jacob Beauregard a joué les héros en inscrivant le but gagnant à 4 min 02 s.

Même si la première étoile du match est revenue à Malik Houle, des Titans, Louis-Jacob Beauregard s’est illustré du côté des Condors avec le but décisif en prolongation, ce qui lui a valu la deuxième étoile. Charles-Albert Pouliot a également été récompensé par la troisième étoile pour sa contribution.

Avec cette victoire, les Condors conservent leur troisième place au classement général avec 51 points, derrière les Panthères de Saint-Jérôme (64 points) et le Collège Français de Longueuil (65 points).

Les Condors seront de nouveau sur la route ce vendredi à 19 h 15, alors qu’ils rendront visite au Phoenix de Montréal, dans un autre duel important pour le classement.