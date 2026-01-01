Le Sauro de Lac-Mégantic est champion de la saison régulière

Le Sauro de Lac-Mégantic a remporté le championnat de la saison régulière de la Ligue régionale de hockey.

Le sixième but de la saison de Xavier Paquin a procuré une victoire de 4-3 aux Méganticois contre le Dynamik Service agricole de Coaticook en prolongation.

Les deux équipes ont échangé l’avance dans cette excitante rencontre vue par près de 550 amateurs au Centre récréatif Gérard-Couillard à Coaticook.

Keven Jacques (8e), Louis-Joseph Guernon (9e) et Charles-Olivier Nadeau (17e) ont marqué les autres filets des vainqueurs.

Les buts du Dynamik appartiennent à Vincent Cloutier (7e), Thierry Bernier (7e) et Charles-Étienne Lamy (12e).

Le gardien du Sauro, Antoine Pelletier, a reçu 37 lancers contre 36 pour Phil-Antoine Trépanier.

Le Sauro (15-3-2) termine la saison avec 32 points contre 31 pour le Dynamik (15-4-1) et il est important de mentionner qu’il y a une possibilité que les formations de Windsor et de Princeville viennent rejoindre Coaticook, selon les résultats des matchs de samedi soir.

Windsor et Princeville ont 29 points et Daveluyville a 27 points ce qui fait que les positions 2 à 5 vont se décider ce samedi soir.

Parlant du JB de Daveluyville, c’est le cas de le dire l’équipe a pris les moyens pour gagner le match de vendredi soir contre le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille et ça s’est terminé au pointage de 10-2.

Les champions en titre du circuit ont marqué six buts dès la période initiale pour ne pas regarder derrière par la suite.

Justin Goudreau (1er et 2e) et Alexandre Pellerin (7e et 8e) ont réussi des doublés pour les vainqueurs.

Marc-Antoine Labonté (6e), Victor Bernier (8e), Frédéryck Janvier (9e), Antoine McMahon (1er). Mathis Lafrance (5e) et Félix Champagne (3e) ont inscrit les autres filets des vainqueurs qui recevront Louiseville ce samedi à 20h30 au Centre sportif Piché.

Samuel Tétreault (1er) et Danick Fortin (3e) ont déjoué Alex Larivée qui a reçu 36 lancers contre 44 pour Tristan Boileau et Olivier Gagnon.

Le Maçonnerie Lauzière (6-13-1) termine sa saison avec 13 points au huitième rang du classement et affrontera les Lumberjacks d’East Angus en série de qualification deux de trois dès le vendredi 6 février à 20h30.

Le dernier match de ce vendredi a vu les Nordik Blades de Val-des-Sources signer une première victoire en 19 matchs cette saison en l’emportant 5-4 contre les Lumberjacks à East Angus.

Les Nordik Blades ont joué avec le feu car ils ont pris des avances de 3-0 et 5-1 dans cette rencontre.

Francis Corriveau (5e et 6e), Alexandre Grenier (9e), Bruno Vaillancourt (1er), Anthony Perreault (3e) et Guillaume Brouillette (6e) ont marqué les buts des vainqueurs.

Sun-Anthony Baron (2e), Mathys Poulin (3e et 4e), Zachary Thibodeau (4e) et Jordan Roy (2e) ont donné la réplique pour les Lumberjacks (3-16-1) qui terminent leur saison avec 7 points au neuvième rang du classement.

Le gardien Drew Morin a reçu 41 lancers devant le filet des vainqueurs contre 28 pour Benjamin Rémillard et Xavier Fisk.

Les Nordik Blades (1-18) recevront le Desjardins – Wild de Windsor (14-4-1) ce samedi à 19 h 30 pendant que les Cobras de Princeville (13-3-3) recevront le DLC de La Guadeloupe (10-7-2) et que le JB de Daveluyville (13-5-1) recevra les Construction Côté à Louiseville (7-10-2) dès 20 h 30.

Ce sera tout un samedi soir dans la LRH pour déterminer les positions 2 à 5.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey