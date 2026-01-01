Défaite en 3e prolongation pour les Chevaliers

Après avoir égalisé la série des quarts de finale, samedi, les Chevaliers de Lévis ont encaissé un revers en prolongation au 3e match devant le Phénix du Collège Esther-Blondin de Lachenaie, au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Les Chevaliers jouent la première période longtemps en zone adverse, mais ne créent pas de situation pour déstabiliser Nathan Boulanger. Avec 18 lancers vers le gardien du Phénix, aucune rondelle ne franchit la ligne rouge, Du côté de l’équipe receveuse, c’est en fin de période qu’elle démystifie Lainesse avec le but de Pierre-Alexandre Lemieux. Après 20 minutes de jeu, 1-0 pour le Phénix.

Le Phénix prend les devants par deux rapidement en avantage numérique avec le filet de Félix Foucher. Le vétéran Simon Chartier décide de réduire l’écart à 6:38 et un peu avant la mi-période Benjamin Corso décoche un boulet en avantage numérique. À nouveau en attaque à cinq, Christopher St-Hilaire déjoue Boulanger. En toute fin de période, Raphael Tétreault bat Lainesse. 3-3 après 40 minutes.

La troisième période est nez-à-nez, Simon Chartier marque rapidement au troisième tiers, mais Raphael Dupré nivelle le pointage à 12:20 et envoie les deux équipes en prolongation.

Après trois périodes de jeu, on se dirige vers la première, la deuxième ainsi que la troisième période de prolongation alors que Félix Foucher met fin à la bataille.

Dans l'ordre, les trois étoiles du match ont été accordées à Félix Foucher (Phénix), Christopher St-Hilaire (Chevaliers), et Raphael Tétreault (Phénix).

Le 4e affrontement a lieu ce soir à 19 h, toujours du côté de Lachenaie.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA