Les Mercenaires champions du calendrier régulier

Victorieux en fusillade vendredi soir contre le Familiprix de Saint-Joseph, alors que le Pavage Jirico échappait un point en prolongation à domicile devant Saint-Charles, les Mercenaires de Lotbinière sont officiellement champions du calendrier régulier dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

À une semaine de la fin du calendrier régulier et du début des séries éliminatoires, les affrontements du premier tour se confirment, seuls les détenteurs du 2e rang dans l’Est restant à confirmer entre Montmagny et Saint-Charles, ce qui se fera le week-end prochain.

Saint-Charles revient de l’avant pour l’emporter

Dans le premier match de quatre présenté vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, les Éperviers de Saint-Charles et leur as-marqueur Tyler Cantin, qui a inscrit un tour d chapeau, ont effacé un retard de 1-4 après cinq minutes de jeu en deuxième, en route vers un gain de 5-4 en prolongation sur le Pavage Jirico. Ces derniers, en plus d’être champion de la section Est, sont maintenant assurés du 2e rang au classement général.

Après que Joey Rousseau eut donné les devants aux visiteurs avec 105 secondes de jouées en première, les joueurs du Pavage Jirico ont pris le contrôle de l’engagement avec deux buts consécutifs, soit ceux d’Édouard Ouellet sans aide en avantage numérique à 7:26 et le premier de Zacharie Dumas à forces égales à 12:54.

Dumas, avec son deuxième de la partie à 3:18 puis Frédérick Dionne, à 5:22, ont accentué l’avance des locaux en début de période médiane, les Éperviers répliquant toutefois avec deux buts consécutifs, à leur tour, pour rétrécir l’écart, ceux-ci étant l’œuvre de Tyler Cantin à 13:32 et Jérémy Bourdeau à 18:23.

Cantin, avec son deuxième de la partie, a créé l’égalité à 4:35 en début de troisième avant de donner la victoire aux siens en prolongation à 2:35. Les Éperviers ont dominé 37-34 au chapitre des tirs au but, le gardien Mikaël Grenier se ressaisissant pour signer cette importante victoire.

Montmagny écrase les Hunters

Pendant ce temps à l’aréna de Montmagny, des performances de trois buts de Justin Bernier, de cinq points de François Gagnon et de quatre points de Vincent Ouellet-Beaudry ont conduit le Décor Mercier vers un gain de 9-2 sur les Hunters de Saint-Prosper.

Les joueurs du Décor Mercier ont pris l’ascendant sur cette partie dès la première période avec deux buts sans réplique, soit ceux de Danick Gaudreau et de Justin Bernier, ajoutant cinq autres filets de manière consécutive en deuxième avant que les visiteurs ne répliquent en fin d’engagement. Justin Bernier à 9:04, Sammy Dubois à 11:11, François Gagnon à 14:21, Sammy Dubois à nouveau à 16:26 et Vincent Oeullet-Beaudry, à 16:43, portaient la marque 5-0, Nicolas Lamontagne répliquant ensuite avec les deux buts des Hunters.

Justin Bernier, avec son troisième du match, puis Étienne Duval, avec son premier de la saison à 19:30, ont complété pour le Décor Mercier qui a tout de même été dominé 47-33 au chapitre des tirs au but, les Hunters se butant à l’excellence du gardien Zachary Émond qui n’a cédé qu’à deux reprises.

Les Mercenaires en fusillade

Dans le troisième match de la soirée, vendredi, présenté au Centre Frameco de Saint-Joseph, les quelque 275 spectateurs présents ont eu droit à un excellent spectacle entre le Familiprix et les Mercenaires de Lotbinière, rencontre qui s’est terminée 6-5, en fusillade, en faveur de la formation de Saint-Gilles.

Cinq buts ont été inscrits dès la période initiale. Après que Mickaël Bélanger eut donné les devants aux visiteurs dès la 27e seconde de jeu, Alexandre Mathieu a répliqué pour le Familiprix avec deux buts consécutifs, le premier en avantage numérique à 4:49 et le second à forces égales à 15:20. Cette première s’est toutefois conclue à l’avantage des Mercenaires qui ont répliqué avec deux buts consécutifs à leur tour, Charles Chouinard créant l’égalité à 18:11 avant que Mickaël Bélanger n’inscrive son deuxième de la période 62 secondes plus tard.

Après qu’Alexandre Fortier eut porté la marque 4-2 en faveur des Mercenaires avec le seul but de la période médiane, les joueurs du Familiprix ont pris les choses en main en troisième, effaçant ce retard et prenant même les devants 5-4 avec deux buts d’Alexandre Lamarre et un de Keven Landry avant que Charles-Édouard Aubert ne force la tenue d’une période supplémentaire avec son deuxième de l’année en avantage numérique à 15:20.

La période de prolongation n’ayant pas pu faire de vainqueurs, une séance de tirs de barrage a permis de départager les deux équipes, des buts de Julien Breton et Srin Ntibashoboye permettant aux Mercenaires de l’emporter et ainsi concrétiser leur championnat au classement général.

Sainte-Marie dispose du Plastiques Moore...

Dans la dernière partie présentée vendredi soir du côté de l’aréna de Saint-Damien, devant quelques dizaines de spectateurs seulement, le Giovannina de Sainte-Marie a gâché la fête du Plastiques Moore, qui soulignait les 10 ans de son dernier championnat des séries, signant un gain de 5-2 sur leurs adversaires bellechassois.

Les visiteurs ont pris les devants 2-0 en première avec des filets de Jacob Roy en avantage numérique à 8:04 et d’Olivier St-Cyr, qui célébrait son retour au jeu avec son premier de la saison à 13:35, Jean-Maxime Bond assurant la réplique avec son deuxième de l’année à 18:21.

Bond a créé l’égalité 2-2 à 4:56, puis les Mariverains ont pris le contrôle du reste du match avec deux buts sans réplique en milieu d’engagement : William Dumont a inscrit ce qui allait devenir le but vainqueur à 10:51 avant que Félix-Antoine Chabot ne profite d’une bourde d’un adversaire, en fond de zone, pour marquer sans aide à 15:35.

Jérémy Roy a conclu le débat en marquant le 5e but du Giovannina dans un filet désert à 19:45, Sainte-Marie dominant 34-26 au chapitre des tirs au but.

... mais s’incline le lendemain devant Saint-Joseph

Le Giovannina retournait sur la glace dès le lendemain en recevant la visite du Familiprix de Saint-Joseph dans un prélude à la série demi-finale qui les opposera dans deux semaines. Après avoir pris les devants 2-0, les Mariverains ont vu leurs adversaires prendre le contrôle du match par la suite, le Familiprix signant un gain de 5-2.

Samuel Landry a inscrit le seul but de la première période, un filet inscrit sans aide qui lançait les locaux à 5 minutes précisément. Félix-Antoine Chabot a doublé l’avance du Giovannina lors d’un avantage numérique à 13:46 en deuxième, Keven Gosselin répliquant un peu plus d’une minute plus tard dans des circonstances similaires.

Jonathan Goulet a profité d’une punition à un adversaire pour égaler la marque à 9:17, en milieu de troisième, Jean-Michaël Gilbert lançant les Joselois en avant pour de bon avec ce qui allait devenir le but de la victoire à 17:20.

Peu de temps après, le Giovannina retirait son gardien afin d’ajouter un 6e joueur sur la glace, mais la tactique n’a pas fonctionné, Anthony Boudreau et Jonathan Goulet, avec son deuxième de la période, marquant tour à tour dans un filet désert pour assurer cette victoire du Familiprix qui a dominé 29-24 au chapitre des tirs au but.

Prochains matchs

Soulignons que le calendrier régulier de la LHCS prendra fin le week-end prochain avec la tenue de quatre dernières parties de cette saison 2025-2026.

Trois de celles-ci auront lieu le vendredi 6 février alors que Saint-Joseph sera à Saint-Prosper à 20 h 30, que Lotbinière visitera Sainte-Marie à 20 h 55 et que Saint-Charles recevra Montmagny, match qui s’amorcera à 20 h 55. Le samedi 7 février, cette saison se terminera alors que Saint-Jean-Port-Joli se rendra à Saint-Damien pour y affronter le Plastiques Moore, match qui débutera à 19 h 30.

Source: Serge Lamontagne, relationniste