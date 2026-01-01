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Ligue de hockey M18 AAA

Les Chevaliers provoquent un 5e match

durée 14h00
18 mars 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

À l'ouverture du 4e match, hier soir, les Chevaliers de Lévis étaient acculés au pied du mur dans cette série 3 de 5 des quarts de finale, au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

La troupe de Pier-Luc Giguère devait renouer avec la victoire pour demeurer en vie devant le Phénix du Collège Esther-Blondin de Lachenaie.

Les Lévisiens ne voudront pas retourner bredouilles à la maison et c’est Jonathan St-Hilaire qui place la rondelle derrière Caï pour ouvrir le bal de la première période. Le numéro 71 des Chevaliers a touché la cible hier avec un boulet et il reprend là où il a laissé avec un second boulet lorsqu’il a accepté la passe d’Alex Duguay-Caron. Parlant de boulet, Malek Bélanger en décoche tout un qui bat Caï et le chasse de la partie avec 13 minutes de jeu. Le Phénix reprend vie avec le changement de gardien et marque, un but porté à la fiche de Vincent Deveault. En fin de période, le 88 lévisien du prénom de Malek marque son deuxième de la période et permet aux Chevaliers de retraiter au vestiaire avec une avance de trois. 

Pour ce qui est de la période médiane, outre une pénalité accordée à chaque équipe, rien n’est à signaler. 

La troisième période est partagée alors que les Chevaliers inscrivent 3 buts alors que le Phénix en inscrit quatre. Pour Lévis, Simon Chartier, Benjamin Corso et Malek Bélanger sont les buteurs. Pour le collège Esther-Blondin, Lemieux, Dupré et Levert sont les buteurs. Malek Bélanger inscrit son tour du chapeau dans le filet désert. 

Lévis l'emporte 7 à 4. Le prochain match des Chevaliers sera à domicile, ce jeudi à compter de 19 h 30.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA

 

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