Le Giovannina de Sainte-Marie en finale

Les séries demi-finale 4 de 7 se poursuivaient en fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation des matchs 3 et 4 entre le Pavag Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et le Décor Mercier de Montmagny, d’une part, puis les Mercenaires de Lotbinière au Giovannina de Sainte-Marie de l’autre.

Si la série de la route 132 est à égalité 2-2, celle opposant Sainte-Marie à Saint-Gilles s’est terminée en quatre rencontres, le Giovannina ayant remporté ses deux matchs de la fin de semaine.

Le Pavage Jirico prend les devants à domicile...

Égale 1-1, la série demi-finale opposant le Décor Mercier de Montmagny au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli se poursuivait vendredi soir avec la présentation du match 3 au Centre Rousseau de Saint-Jean. Défait devant les siens le vendredi précédent, le Pavage Jirico a cette fois-ci pris les devants 2-1 dans la série en l’emportant par la marque de 5-3 à domicile.

Saint-Jean-Port-Joli a pris les devants 2-0 dès la période initiale : Nicolas Lamarre a sonné la charge à 1:44 sur une aide de Julien Hébert, Émile Lambert portant la marque 2-0 à 9:11. Alex Vaillancourt a rétréci la marque à un but à 8:12 en deuxième, les locaux répliquant avec deux autres buts avant la fin de l’engagement : Vincent Blackburn a ramené l’écart de deux buts à 12:22, Joshua Desmarais profitant d’un avantage numérique, à 16:20, pour donner une avance de 4-1 au Pavage Jirico.

L’offensive des Magnymontois s’est manifestée en troisième alors que les visiteurs ont lancé à 16 reprises vers la cage adverse. Cette poussée a tout d’abord permis à Vincent Bolet de rétrécir l’écart 4-3 à 6:03, Alexandre Larouche ramenant l’écart à un seul but à 15:09.

Zacharie Dumas, avec son troisième but des séries dans un filet désert, a fermé les livres pour les locaux, assisté de Jean-Sébastien Boudreault.

... le Décor Mercier crée l’égalité à domicile

Les deux équipes se retrouvaient à l’aréna de Montmagny samedi soir pour la présentation du match #4. Les joueurs du Décor Mercier se sont assurés de prolonger le plaisir et la série à au moins six parties, créant l’égalité 2-2 avec un gain de 3-0 devant 1 387 spectateurs.

Après une première période sans but, les Magnymontois ont pris les devants 1-0 lorsque François Gagnon a trompé la vigilance de Félix-Antoine Leblond lors d’un avantage numérique à 10:36. Étienne Blais a doublé cette avance lors d’un désavantage numérique à 14:01, Benjamin Fréchette mettant un point d’exclamation à cette victoire avec un autre but en avantage numérique à 13:29 en troisième, sur un passe de Bryan Chabot.

Le blanchissage est allé à la fiche d’Antoine Coulombe qui a bloqué les 30 tirs dirigés vers lui.

Les deux équipes se retrouveront le vendredi 20 mars à 20 h 30 au Centre Rousseau de Saint-Jean et le lendemain, à une heure qui reste à préciser, à l’aréna de Montmagny. Si nécessaire, le match 7 aura lieu le dimanche 22 mars à Saint-Jean-Port-Joli, à une heure qui reste à préciser.

Autre forte performance du Giovannina sur la route...

En avance 2-0 après les matchs du week-end dernier, le Giovannina de Sainte-Marie tentait de poursuivre sa poussée victorieuse vendredi soir à l’aréna de Saint-Gilles alors qu’ils affrontaient les Mercenaires de Lotbinière dans le match no 3 de cet affrontement 4 de 7. Devant une excellente foule de 1 100 spectateurs, les Mariverains ont poursuivi leur série de succès, signant un 7e gain de site en série par la marque de 4-1 pour ainsi prendre les devants 3-0 devant les Mercenaires.

Nicolas Létourneau a donné les devants aux visiteurs en inscrivant le seul but de la période initiale à 2:11, sur des aides de Jérémy Roy et Thomas Leclerc. Guylain Gourde a égalé la marque à 3:24 en début de deuxième, Greg Gauthier et Louis Nadeau répliquant avec deux buts consécutifs à 7:47 et 13:13 pour donner une avance de 3-1 au Giovannina qui a tenu bon en troisième, le gardien Jean-Philip Fecteau repoussant les 13 tirs des locaux pour l’occasion. C’est finalement Jacob Roy qui a scellé l’issue du match dans un filet désert à 18:38.

... qui balaie les Mercenaires en quatre matchs

Les deux équipes se retrouvaient dimanche soir au Centre Caztel de Sainte-Marie pour la présentation de la rencontre no 4 de cette série 4 de 7. Le Giovannina a complété le travail amorcé en signant un gain de 3-0 devant 786 spectateurs pour ainsi éliminer les champions défendants en quatre parties consécutives, après avoir fait de même contre Saint-Joseph en première ronde.

Après une première période sans buts, le Giovannina a frappé tôt et rapidement en début de deuxième. Samuel Landry, avec son 6e des actuelles séries, a donné les devants aux Mariverains dès la 24e seconde de jeu, un filet inscrit en avantage numérique sur des aides de Nicolas Létourneau et William Dumont.

Treize secondes plus tard, Jérémy Roy doublait l’avance des locaux avec un but inscrit sans aide, à forces égales, avant de tripler l’avance des siens avec son deuxième de la période en avantage numérique, cette fois, à 8:27 sur une aide de Félix-Antoine Chabot.

Le reste a été l’affaire du gardien Jean-Philip Fecteau qui a repoussé les 29 tirs dirigés vers lui pour signer le blanchissage.

Les joueurs du Giovannina bénéficieront donc d’un week-end de repos avant de retrouver, en grande finale, le gagnant de la série de la 132.

Source: Serge Lamontagne, relationniste LHCS