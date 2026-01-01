La saison régulière est complétée

Avec les résultats des matchs de la fin de semaine, trois équipes terminent la saison avec 31 points au classement contre 32 pour Lac-Mégantic qui remporte le championnat de la saison régulière de la Ligue régionale de hockey.

Allons-y avec les résumés avant d’y aller avec les technicalités du classement.

Windsor 9 — Val-des-Sources 2

Le Desjardins – Wild de Windsor était prêt pour affronter les Nordik Blades à Val-des-Sources à l’occasion du plus important match de la saison régulière qui vient de prendre fin.

Alex Therrien a dirigé l’attaque des Windsorois avec trois buts en route vers un gain de 9-2, samedi soir, pour terminer la saison avec quatre buts.

Tristan Lamothe (14e), Tommy Roger (11e), Mathieu Lavoie (3e), Charles Marcoux (4e et 5e) et Nicolas Samson (5e) ont réussi les autres filets des vainqueurs.

William Pilon (2e) et Christopher Young (2e) ont répliqué pour les Nordik Blades qui ont dirigé 25 tirs vers Sean Julien pendant que Drew Morin et Jordan Bokengo recevaient 41 lancers.

La Guadeloupe 1 — Princeville 4

Les Cobras de Princeville ont signé une importante victoire de 4-1, samedi soir, sur le DLC de La Guadeloupe pour terminer au quatrième rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Frédéric Lévis (8e) a brisé l’égalité de 1-1 en deuxième période à la grande joie des centaines de partisans qui ont rempli le Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière dans le cadre de la soirée de reconnaissance aux citoyens de la Ville de Princeville.

Philippe Lecours (9e) et Maxime Boisvert (15e) ont mis le match hors de portée avec leurs buts réussis plus tard dans le match et Brandon Élément (2e) a inscrit le premier filet des vainqueurs en première période.

Jacob Perron (3e) a été le seul à déjouer le gardien Christopher Landry qui a reçu 22 lancers contre 31 pour Jacob Tremblay et Luka Lamontagne.

Louiseville 6 — Daveluyville 8

Le JB de Daveluyville a terminé la saison au cinquième rang du classement du circuit avec cette victoire de 8-6 de samedi soir contre la coriace formation des Constructions Côté de Louiseville.

Les buts de Zackary Forcier (12e), Marc-André Bossé (2e), Félix Champagne (4e) et Mathis Lafrance (6e) ont fait la différence en troisième période.

Emrick Forcier (9e), Zackary Forcier, avec le premier de ses deux buts, Xavier Blanchard (4e) et Marc-André Bossé ont réussi les autres buts des vainqueurs.

Félix-Édouard Lavergne (2e et 3e), Alexei Caron (2e et 3e), Gabriel Roberge (3e) et Louka Bélanger (3e) ont déjoué Jérémy Daoust qui a reçu 38 lancers contre 32 pour Jonathan Brisson.

Le JB (11-2-1-5-1) termine sa saison au cinquième rang du classement avec 29 points contre 16 points pour les Constructions Côté (6-1-11-2).

Daveluyville affontera Princeville en quart de finale dès le 13 février tandis que Louiseville se frottera à la formation de Val-des-Sources dans la série de qualification 2 de 3 le weekend prochain.

Classement final

En appliquant les règles de départage en vigueur dans la Ligue régionale de hockey, c’est le Desjardins – Wild de Windsor (14-1-4-1) qui termine au deuxième rang suivi du Dynamik Service agricole de Coaticook (12-3-4-1) et des Cobras de Princeville (12-1-1-3-3).

Daveluyville (29), La Guadeloupe (22), Louiseville (16), Saint-Cyrille (13), East Angus (7) et Val-des-Sources (2) ont les autres positions au classement.

Les formations de Lac-Mégantic et de Windsor doivent attendre les résultats des séries de qualification 2 de 3 qui auront lieu du 6 au 8 février.

Les formations de Coaticook et de Princeville vont affronter, respectivement, La Guadeloupe et Daveluyville dès le 13 février.

Nous vous reviendrons en début de semaine avec le calendrier officiel des matchs de la prochaine fin de semaine.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey