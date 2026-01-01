Nous joindre
Les Jabs Cheerleading impressionnent en compétition

2 février 2026
2 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les six équipes des Jabs Cheerleanding ont participé à une importante compétition régionale les 24 et 25 janvier au Centre des congrès de Québec. 

À cette rencontre, Ultimate Knockout a terminé en deuxième position (niveau 6ST) et a ainsi remporté son laisser-passer pour les championnats mondiaux de Cheerleading, qui se tiendront du 24 au 27 avril prochain en Floride.

Les résultats obtenus par les autres équipes sont les suivants:
- BATTLE FIELD niveau 1 U12: 5e position,
- FIRE SHIELD niveau 2 U12: 1e position, Hit 0 et choix des juges,
- IMPACT niveau 2 U16: 4e position et Hit 0,
- SHOCK : niveau 3NT U16: 2e position,
- TACTICK : niveau 3: 1e position et Hit 0.

La prochaine compétition des Jabs sera le championnat Provincial qui aura lieu les 14 et 15 mars au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Toutes les équipes y participeront.

