Les Jabs Cheerleading impressionnent en compétition

Les six équipes des Jabs Cheerleanding ont participé à une importante compétition régionale les 24 et 25 janvier au Centre des congrès de Québec.

À cette rencontre, Ultimate Knockout a terminé en deuxième position (niveau 6ST) et a ainsi remporté son laisser-passer pour les championnats mondiaux de Cheerleading, qui se tiendront du 24 au 27 avril prochain en Floride.

Les résultats obtenus par les autres équipes sont les suivants:

- BATTLE FIELD niveau 1 U12: 5e position,

- FIRE SHIELD niveau 2 U12: 1e position, Hit 0 et choix des juges,

- IMPACT niveau 2 U16: 4e position et Hit 0,

- SHOCK : niveau 3NT U16: 2e position,

- TACTICK : niveau 3: 1e position et Hit 0.

La prochaine compétition des Jabs sera le championnat Provincial qui aura lieu les 14 et 15 mars au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Toutes les équipes y participeront.