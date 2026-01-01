Nous joindre
À Bellechasse

L’Assurancia Junior Beauce-Sud remporte une victoire convaincante pour finir la saison

durée 14h00
2 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

L’Assurancia Junior Beauce-Sud a conclu sa saison régulière en force avec une éclatante victoire de 9 à 2 face à Bellechasse.

Dominant la rencontre du début à la fin, l’équipe a pris les devants 7-0, ne laissant aucune chance à ses adversaires. Les tirs au but témoignent également de cette domination, avec un avantage de 43 à 26 en faveur de St-Georges.

Ce match revêtait une importance toute particulière, puisqu’il s’agissait du dernier match de l’histoire de l’Assurancia Junior Beauce-Sud après huit saisons de partenariat avec Assurancia Groupe Tardif. L’organisation tient à remercier chaleureusement Assurancia Groupe Tardif et son président, Jean-Pierre Tardif, pour leur soutien indéfectible au cours des huit dernières années. Grâce à ce partenariat, plusieurs générations de joueurs ont pu évoluer dans un environnement de grande qualité. Un nouveau partenaire principal sera annoncé pour la saison prochaine.

Sur le plan sportif, l’équipe termine la saison en 7e position, ce qui lui vaudra de disputer une série de repêchage 2 de 3 face à l’équipe classée 10e, soit Disraeli, la fin de semaine prochaine. L’horaire complet reste à confirmer, mais le premier match aura lieu vendredi à Saint-Martin.

L’organisation a également souligné la contribution exceptionnelle de trois joueurs de 21 ans, qui disputaient leur dernier match de saison régulière: Samuel Landry, Wyatt Beaudoin et Thomas Larochelle, nommés joueurs du match.

Joueur du mois

Le titre de joueur du mois Club Piscine de janvier a été décerné au gardien Hubert Tougas, qui a récolté deux victoires en cinq départs, tout en offrant constamment une chance de gagner à son équipe. Grâce au système de pointage du personnel d’entraîneurs, similaire à celui des trois étoiles, Tougas a accumulé sept points, lui permettant de remporter cet honneur. « Hubert a été excellent en janvier même en tournoi à Clermont il a été le gardien qu’on a besoin et il se veut rassurant pour ses coéquipiers », a mentionné son entraîneur.

Gabriel Leblanc a également connu un excellent mois de janvier avec six points au classement. Ont aussi reçu des votes : Louis-David Veilleux et Andy Gagné (4 points), Wyatt Beaudoin, Jean- Nicolas Paré, Benjamin Grégoire et Mathieu Olivier Paquet (3 points), ainsi que Raphaël Paquet (2 points).

Le titre de joueur de l’année sera dévoilé ultérieurement.

