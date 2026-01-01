Deux matchs serrés, deux revers en prolongation pour le Cool FM

Le Cool FM de Saint-Georges a vécu une fin de semaine exigeante avec deux rencontres disputées jusqu’aux dernières secondes, vendredi sur la route face aux Pétroliers de Laval, puis samedi à domicile contre le National de Québec. Malgré deux performances combatives, la formation beauceronne s’est inclinée chaque fois en prolongation, par des pointages de 5-4 et 4-3.

Vendredi soir à Laval, le Cool FM a rapidement été mis à l’épreuve. Les locaux ont pris les devants tôt en première période avec deux buts en moins de quatre minutes. Charles-Antoine Paiement a toutefois réduit l’écart avant la mi-période, redonnant vie aux Beaucerons. Après un troisième but des Pétroliers, Maxime Lacroix a répliqué rapidement pour ramener l’écart à un seul filet.

En deuxième période, Félix Lauzon a créé l’égalité en avantage numérique, permettant au Cool FM de revenir à hauteur du leader. Les deux équipes ont ensuite échangé un but en troisième période, Charles Tremblay nivelant la marque à 4-4 à mi-chemin de l’engagement. La rencontre s’est finalement décidée tôt en deuxième période de prolongation, alors que Laval a trouvé le fond du filet après seulement 26 secondes.

Malgré la défaite, Charles Tremblay s’est démarqué et a été nommé deuxième étoile du match.

Une autre remontée, cette fois à domicile

De retour à Saint-Georges le lendemain, le Cool FM a encore une fois dû composer avec un départ difficile. Le National de Québec a inscrit deux buts en première période, dont un en avantage numérique. Jason Lavallée a relancé les siens tôt en deuxième période, mais Québec a repris deux buts d’avance avant le deuxième entracte.

Les Beaucerons ont démontré beaucoup de caractère en troisième période. Gabriel Belley-Pelletier a réduit l’écart en début d’engagement, avant que Charles Tremblay n’inscrive le but égalisateur en avantage numérique à seulement quatre secondes de la fin du match, forçant ainsi la prolongation.

Le National a toutefois eu le dernier mot en surtemps, mettant fin au match après 1 min 50 s de jeu.

Au classement général, le Cool FM occupe toujours le troisième rang avec 34 points, derrière le Bataillon de Saint-Hyacinthe (36 points) et Les Pétroliers de Laval (42 points).

Le Cool FM sera de retour sur la glace lors de son prochain match, à nouveau contre les Pétroliers de Laval et toujours sur la route, ce vendredi 6 février dès 20h.

