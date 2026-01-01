Jean-Pascal Giroux accède au Championnat québécois 16 ans – Coupe Mirage

Grâce à ses dernières performances en tennis, Jean-Pascal Giroux accède au tableau principal du Championnat québécois 16 ans – Coupe Mirage, qui aura lieu les 13-14 et 15 février prochain à Saint-Georges.

Sa détermination et son travail acharné à l'entraînement lui ont permis de retrouver sa forme et son niveau de jeu alors qu’il avait dû cesser les compétitions pendant six mois à cause d’une importante blessure.

Les qualifications se déroulaient la fin de semaine passée pour la Coupe Mirage. À cette occasion, le Beauceron a remporté ses trois matchs. D’abord avec un pointage de 10-2 vendredi en bris d’égalité, puis avec un score de 10-5 avec un autre bris d’égalité samedi et enfin avec une victoire 6-3 le dimanche.

Il s’agit de sa deuxième participation à ce tournoi regroupant les 58 meilleurs joueurs de 16 ans et moins de la province. Cet événement permet aux meilleurs d’avoir ensuite accès au Championnat canadien.