Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Horaires des compétitions

Ne ratez pas Eliot Grondin et Marie-Philip Poulin aux Jeux olympiques 2026!

durée 16h15
4 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Deux célèbres sportifs représenteront la Beauce lors des Jeux olympiques de Milano Cortina 2026 au cours des prochaines semaines soit, Marie-Philip Poulin de Beauceville et Eliot Grondin de Sainte-Marie.

À l’âge de 34 ans, la meilleure hockeyeuse du monde en est à sa cinquième sélection avec l’équipe de hockey féminin. Elle en sera la capitaine. Pour ses précédents Jeux olympiques, elle est revenue avec trois médailles d’or (Vancouver en 2010, Sotchi en 2014 et Beijing en 2022) et une médaille d’argent (Pyeongchang en 2018). 

Quant à Eliot Grondin, 24 ans, il fera partie d'Équipe Canada en snowboard cross pour ses troisièmes Jeux olympiques d’hiver. Précédemment, il a remporté une médaille d’argent et une de bronze à Beijing 2022

Les compétitions seront diffusées sur Radio-Canada et RDS. En voici les horaires pour chacun des Beaucerons:

Marie-Philip Poulin (Hockey féminin)
- Jeudi 5 février - Canada vs Finlande à 15h10
- Samedi 7 février - Canada vs Suisse à 15h10
- Lundi 9 février - Canada vs Tchéquie à 15h10
- Mardi 10 février - Canada vs États-Unis à 14h10

Éliot Grondin (Snowboard cross - Épreuve Individuelle)
- Jeudi 12 février - qualifications dès 4 h du matin, puis finales entre 8 h et 9 h 30.

Éliot Grondin (Snowboard cross - Épreuve par Équipe mixte)
- Dimanche 15 février - Finales dès 7 h 45.

Notons que la Chapelle Fraser (950 rte Fraser, Beauceville) diffusera les matchs de Marie-Philip Poulin à partir du 10 février. Les matchs masculins y seront également diffusés.

La Ville de Beauceville s'est aussi mise aux couleurs de la hockeyeuse de renom et tiendra certains événements spéciaux au fil de la compétition. Tout au long du tournoi de hockey féminin, la Ville diffusera les matchs de l’équipe canadienne. Les écoles secondaires, certains commerces, restaurants et bars, de même que l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD, pourraient ainsi devenir des lieux de rassemblement où les citoyens auront l’occasion de vivre ensemble ces moments sportifs marquants.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Condors l’emportent en prolongation à Montréal

Publié à 15h00

Les Condors l’emportent en prolongation à Montréal

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont signé une importante victoire de 3-2 en prolongation ce vendredi 30 janvier, sur la glace du Phoenix de Montréal. Dans un duel serré et disputé jusqu’aux toutes dernières secondes, la formation beauceronne a fait preuve de patience et d’opportunisme pour repartir avec deux points précieux au ...

LIRE LA SUITE
Jean-Pascal Giroux accède au Championnat québécois 16 ans – Coupe Mirage

Publié le 2 février 2026

Jean-Pascal Giroux accède au Championnat québécois 16 ans – Coupe Mirage

Grâce à ses dernières performances en tennis, Jean-Pascal Giroux accède au tableau principal du Championnat québécois 16 ans – Coupe Mirage, qui aura lieu les 13-14 et 15 février prochain à Saint-Georges. Sa détermination et son travail acharné à l'entraînement lui ont permis de retrouver sa forme et son niveau de jeu alors qu’il avait dû cesser ...

LIRE LA SUITE
L’Assurancia Junior Beauce-Sud remporte une victoire convaincante pour finir la saison

Publié le 2 février 2026

L’Assurancia Junior Beauce-Sud remporte une victoire convaincante pour finir la saison

L’Assurancia Junior Beauce-Sud a conclu sa saison régulière en force avec une éclatante victoire de 9 à 2 face à Bellechasse. Dominant la rencontre du début à la fin, l’équipe a pris les devants 7-0, ne laissant aucune chance à ses adversaires. Les tirs au but témoignent également de cette domination, avec un avantage de 43 à 26 en faveur de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge