Ne ratez pas Eliot Grondin et Marie-Philip Poulin aux Jeux olympiques 2026!

Deux célèbres sportifs représenteront la Beauce lors des Jeux olympiques de Milano Cortina 2026 au cours des prochaines semaines soit, Marie-Philip Poulin de Beauceville et Eliot Grondin de Sainte-Marie.

À l’âge de 34 ans, la meilleure hockeyeuse du monde en est à sa cinquième sélection avec l’équipe de hockey féminin. Elle en sera la capitaine. Pour ses précédents Jeux olympiques, elle est revenue avec trois médailles d’or (Vancouver en 2010, Sotchi en 2014 et Beijing en 2022) et une médaille d’argent (Pyeongchang en 2018).

Quant à Eliot Grondin, 24 ans, il fera partie d'Équipe Canada en snowboard cross pour ses troisièmes Jeux olympiques d’hiver. Précédemment, il a remporté une médaille d’argent et une de bronze à Beijing 2022

Les compétitions seront diffusées sur Radio-Canada et RDS. En voici les horaires pour chacun des Beaucerons:

Marie-Philip Poulin (Hockey féminin)

- Jeudi 5 février - Canada vs Finlande à 15h10

- Samedi 7 février - Canada vs Suisse à 15h10

- Lundi 9 février - Canada vs Tchéquie à 15h10

- Mardi 10 février - Canada vs États-Unis à 14h10

Éliot Grondin (Snowboard cross - Épreuve Individuelle)

- Jeudi 12 février - qualifications dès 4 h du matin, puis finales entre 8 h et 9 h 30.

Éliot Grondin (Snowboard cross - Épreuve par Équipe mixte)

- Dimanche 15 février - Finales dès 7 h 45.

Notons que la Chapelle Fraser (950 rte Fraser, Beauceville) diffusera les matchs de Marie-Philip Poulin à partir du 10 février. Les matchs masculins y seront également diffusés.

La Ville de Beauceville s'est aussi mise aux couleurs de la hockeyeuse de renom et tiendra certains événements spéciaux au fil de la compétition. Tout au long du tournoi de hockey féminin, la Ville diffusera les matchs de l’équipe canadienne. Les écoles secondaires, certains commerces, restaurants et bars, de même que l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD, pourraient ainsi devenir des lieux de rassemblement où les citoyens auront l’occasion de vivre ensemble ces moments sportifs marquants.