Les Condors l’emportent en prolongation à Montréal

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont signé une importante victoire de 3-2 en prolongation ce vendredi 30 janvier, sur la glace du Phoenix de Montréal.

Dans un duel serré et disputé jusqu’aux toutes dernières secondes, la formation beauceronne a fait preuve de patience et d’opportunisme pour repartir avec deux points précieux au classement.

Les Condors ont pris les devants tôt dans la rencontre. Dès la troisième minute de jeu, Olivier Boutin a ouvert la marque, donnant rapidement le ton à une première période bien structurée du côté beauceron. Les visiteurs ont ensuite maintenu l’avance jusqu’au premier entracte, limitant les occasions du Phoenix.

En deuxième période, Montréal est parvenu à créer l’égalité à mi-engagement, forçant les Condors à redoubler d’efforts dans un match de plus en plus serré.

Le troisième engagement a offert plusieurs moments clés. Charles-Albert Pouliot a redonné l’avance aux Condors tôt en période, mais le Phoenix a une fois de plus trouvé le moyen de niveler la marque en fin de rencontre, poussant le duel en prolongation.

Il n’aura toutefois fallu que 14 secondes en surtemps pour voir l’issue du match se décider. Yan Rivière a joué les héros en inscrivant le but gagnant, permettant aux Condors de quitter Montréal avec une victoire bien méritée.

Yan Rivière s’est démarqué avec le but vainqueur, ce qui lui a valu la première étoile du match. Charles-Albert Pouliot a également connu une autre soirée productive avec un but important en temps réglementaire. Ryan Gagné a quant à lui été nommé troisième étoile de la rencontre.

Prochain match

Grâce à ce gain, les Condors conservent leur troisième place au classement général avec 53 points. Ils feront maintenant face à un défi de taille alors qu’ils se déplaceront ce vendredi 6 février sur la glace du Collège Français de Longueuil, les meneurs du circuit.

