Des Beaucerons représenteront le pays au Tournoi international Pee-Wee BSR

5 février 2026
Par Germain Chartier, Journaliste

Une équipe de hockey mineur de la Beauce vivra une expérience hors du commun dans les prochains jours. Les Vikings M13 BB Sud Beauce-Appalaches participeront au Tournoi international de hockey pee-wee BSR, qui se déroulera du 12 au 22 février à Lévis.

Les jeunes Beaucerons auront ainsi l’occasion de représenter le Canada lors de cet événement d’envergure internationale.

La formation de la région a soumis sa candidature afin de prendre part à ce volet particulier du tournoi, qui réunira seulement six équipes provenant du Canada, de la Suisse, de la France, de la Hongrie et de la Corée. Sélectionnés par les organisateurs, les Vikings évolueront également dans le prestigieux tournoi BSR, tenu en parallèle. Leur premier match est prévu le dimanche 15 février 2026, à 20 h 15, alors qu’ils affronteront une équipe suisse.

Une expérience sportive et humaine

Au-delà de la compétition, cette participation implique un engagement important de la part de l’équipe et de son entourage. Pour déposer leur candidature, les jeunes athlètes et leurs famille devaient accepter d’héberger une équipe européenne participant au tournoi. Neuf familles de la Beauce se sont ainsi portées volontaires pour accueillir une formation M13 AAA-Élite de la République tchèque, le North Bohémia, du 13 au 23 février.

Pour ces familles, il s’agit d’une première expérience d’hébergement, accueillie avec enthousiasme. L’arrivée des joueurs tchèques est prévue le vendredi 13 février. Déjà, des activités ont été planifiées afin de leur faire découvrir la culture locale, notamment des repas typiquement québécois. Des contacts ont également été établis depuis plusieurs semaines entre les familles d’accueil et les parents européens.

La fierté de représenter le pays

Du côté des entraîneurs, l’excitation est bien palpable. « Pour ma part, je crois que nous sommes chanceux de vivre une expérience comme celle-là et j’ai hâte à leur arrivée », souligne l’un d’eux. Un autre met de l’avant la portée symbolique de l’événement : « On était très contents que l’organisation des Vikings nous ait inscrits au prestigieux tournoi BSR; on l’était encore plus en pouvant représenter le Canada dans le volet Coupe du monde. Pouvoir endosser le gilet de l’équipe Canada est encore plus spécial quand les Jeux olympiques se déroulent en parallèle. Ce sera une expérience unique et inoubliable pour nos boys and girls. »

L’accueil de l’équipe tchèque a déjà donné lieu à des échanges culturels inattendus. « On trouve vraiment drôle d’avoir des messages en tchèque dans nos Messenger », racontent Daphnée Rodrigue, gérante de l'équipe. Les familles d’accueil utilisent l’anglais et des outils de traduction pour apprendre à connaître leurs futurs pensionnaires et leur culture. « On s’envoie des photos et des messages depuis décembre. On découvre qu’il y a des passionnés de hockey partout dans le monde », ajoute-t-elle, évoquant aussi l’idée de voir les jeunes joueurs partager des moments sur les patinoires extérieures de la région.

Pour la Beauce, cette participation internationale met en lumière le dynamisme du hockey mineur et l’engagement des familles locales. Les Vikings M13 BB Sud Beauce-Appalaches porteront ainsi les couleurs de la région — et du pays — sur une scène mondiale.

