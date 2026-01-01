Nous joindre
Premier match ce samedi

Jeux olympiques: le match de hockey féminin face à la Finlande reporté

durée 09h00
5 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le match opposant la Finlande au Canada, dans le cadre du tournoi olympique de hockey sur glace féminin a été reporté.

« La décision a été prise à la suite de consultations avec des professionnels de santé, après que des cas de norovirus ont été identifiés au sein de l’équipe de Finlande », a mentionné l'organisation des Jeux olympiques de Milano Cortina 2026 par voie de communiqué.

Ainsi, la rencontre qui devait se tenir aujourd'hui à 15 h 10 (HNE), aura lieu le 12 février à 8 h 40 (HNE).

Ce match devait ouvrir le tournoi pour ces deux équipes. Finalement, la première confrontation de Marie-Philip Poulin et de son équipe se fera ce samedi, contre la Suisse, à 15 h 10 (HNE).

