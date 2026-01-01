Nous joindre
Après la vente de trois chandails

Le Cool FM remet 1 550$ à Moisson Beauce

durée 11h00
6 février 2026
Par Salle des nouvelles

Le Cool FM de Saint-Georges a remis un chèque de 1 550 $ à Moisson Beauce, à la suite d’une initiative de financement menée récemment par l’équipe.

Cette somme a été amassée grâce à la vente aux enchères de chandails portés par Lacroix, Tremblay et Leblanc, une activité qui a suscité l’intérêt des partisans. Le club a tenu à remercier les trois acheteurs ainsi que l’ensemble des personnes qui ont participé aux enchères.

« Nous sommes fiers de soutenir une cause qui aide les gens de la région comme Moisson Beauce! », a écrit le club sur sa page Facebook. 

Par ce geste, le Cool FM de Saint-Georges souhaitait soutenir un organisme qui vient en aide aux personnes dans le besoin à l’échelle régionale, rappelant l’importance de l’entraide et de la solidarité en Beauce.

