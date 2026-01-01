Stade multisports: un dôme gonflable à l’étude par la Fondation des Dragons

À Saint-Georges, le débat sur l’accès à des infrastructures sportives intérieures connaît un nouveau chapitre. Alors que la Ville a confirmé, ce mercredi 4 février, son intention de redéposer un projet de stade multisport permanent, la Fondation des Dragons a présenté, le soir même, une solution alternative: l’installation d’un dôme gonflable temporaire sur le nouveau terrain synthétique.

L’objectif est de répondre plus rapidement aux besoins des milieux scolaire et sportif, dans le cas où le projet de la Ville serait à nouveau refusé. Le projet est porté par la Fondation des Dragons inc., qui regroupe notamment des acteurs du milieu scolaire et sportif.

Selon la documentation présentée lors de la rencontre d’information, cette initiative s’inscrit dans un contexte où les projets d’infrastructures permanentes sont jugés complexes, coûteux et longs à réaliser. Le dôme gonflable serait installé de fin novembre à fin avril, permettant ainsi de prolonger la saison sportive pour des disciplines comme le football, le soccer, le rugby ou l’ultimate frisbee.

Lors de la présentation, le directeur de la Polyvalente de Saint-Georges et secrétaire de la Fondation des Dragons, Michel Gagnon, a tenu à préciser l’intention derrière la démarche.

« Ce qu’on amène aujourd’hui, c’est une alternative si jamais il n’y a pas de débouché. C’est très clair pour nous, avec les gens du CSSBE et les partenaires. On est là pour évaluer la faisabilité de cette alternative-là. Il n’y a pas de chicane et il n’y a pas d’enjeu politique pour nous », a-t-il affirmé.

Le dôme proposé couvrirait partiellement le terrain synthétique situé à l’arrière du complexe multisports. La structure, d’une dimension de 220 pieds par 150 pieds, serait maintenue en place à l’aide de sacs de lestage, sans modification permanente des installations actuelles.

Le chauffage serait assuré au gaz naturel, avec un raccordement possible directement à proximité du complexe, tout comme l’alimentation électrique. « Le mettre sur notre terrain permet de faciliter beaucoup de choses. D’abord, le chauffage avec la proximité du complexe multisports, puis pour l’électricité, on est aussi capable de relier le dôme à notre nouveau bâtiment sportif car l’électricité est juste à côté », a expliqué Michel Gagnon, ajoutant que le dôme pourrait être déplacé d’une saison à l’autre afin de préserver la surface synthétique.

Sur le plan financier, la Fondation a présenté des tableaux prévisionnels faisant état de revenus annuels potentiels de 176 504 $, générés notamment par la location du dôme à des programmes scolaires, des clubs sportifs et des ligues adultes. Les dépenses totales annuelles sont estimées à 174 347 $, incluant l’amortissement de la structure, les coûts de chauffage, d’électricité, de surveillance, d’entretien et d’assurances. Le scénario présenté prévoit ainsi un léger surplus prévisionnel de 2 158 $.

Le coût total du projet, incluant l’achat du dôme, les équipements connexes et les taxes, est évalué à environ 818 000 $, amorti sur une période de 15 ans, pour un remboursement annuel arrondi à 60 000 $. La Fondation précise qu’aucun investissement n’est demandé au CSSBE, le financement reposant plutôt sur des partenariats, des levées de fonds et des revenus de location.

Un enjeu jugé crucial pour les clubs sportifs

Du côté des utilisateurs potentiels, le club de soccer Ascalon a indiqué que l’accès à une infrastructure intérieure représente un enjeu majeur, voire déterminant, pour sa pérennité. Le club souligne que plusieurs jeunes doivent actuellement quitter la région pour poursuivre leur développement sportif, faute d’installations adéquates.

Selon Ascalon, le projet de stade permanent demeure le plan A puisqu’il répondrait à l’ensemble de leurs besoins. Toutefois, en cas de refus gouvernemental, le club se dit prêt à s’impliquer activement dans le projet de dôme gonflable, qui offrirait malgré tout un espace supplémentaire important pour la pratique hivernale.

Une démarche parallèle au projet municipal

La Fondation des Dragons insiste aussi, et surtout, sur le fait que ce projet ne vise pas à remplacer celui de la Ville de Saint-Georges, mais à offrir une option complémentaire et plus rapide à déployer si le projet de stade permanent devait à nouveau être retardé ou refusé. « Les deux sont là. On n’est pas là pour court-circuiter un projet ou l’autre », a rappelé Michel Gagnon, soulignant que les prochaines étapes consisteront à analyser la faisabilité avec les partenaires au printemps 2026, avant d’entamer une démarche de financement.

Toutes les personnes souhaitant plus d'informations ou apporter leur soutien à ce projet peuvent le faire ne se rapprochant de la Fondation des Dragons ou en écrivant au lafondationlesdragonsinc@gmail.com .

Dans un contexte où les besoins sportifs hivernaux demeurent pressants en Beauce, cette proposition de dôme gonflable vient ainsi alimenter la réflexion régionale sur l’avenir des infrastructures sportives à Saint-Georges.