Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

En LNAH et en LHJAAAQ

Le Cool FM et les Condors en visite chez les meneurs de leur ligue

durée 14h00
6 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Les deux équipes de hockey de Saint-Georges auront droit à de solides défis ce vendredi 6 février, alors qu’elles seront toutes les deux en déplacement…chez les meneurs de leur ligue respective.

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ouvriront le bal à 19 h 30, face au Collège Français de Longueuil, premier au classement de la LHJAAAQ. Actuellement troisièmes avec 53 points, les Condors tenteront de réduire l’écart avec les équipes de tête, alors que Longueuil domine le circuit avec 65 points, devant le deuxième à 64 points.

Un peu plus tard en soirée, à 20 h, ce sera au tour du Cool FM de Saint-Georges de se mesurer aux Pétroliers de Laval, meneurs de la LNAH. Les Beaucerons occupent présentement le troisième rang avec 34 points, tout juste derrière le deuxième à 36 points, tandis que Laval trône au sommet avec 42 points.

Deux matchs importants donc, dans des environnements hostiles, pour des équipes qui demeurent pleinement dans la course aux premières positions.

Les partisans pourront toutefois retrouver leurs équipes à domicile dès la semaine prochain. Le jeudi 12 février à 20 h pour les Condors qui recevront les Rangers de Montréal, et le lendemain, vendredi 13 février à 20 h, pour le Cool FM, qui accueillera le National de Québec à l’aréna de Saint-Georges.
 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Cool FM remet 1 550$ à Moisson Beauce

Publié à 11h00

Le Cool FM remet 1 550$ à Moisson Beauce

Le Cool FM de Saint-Georges a remis un chèque de 1 550 $ à Moisson Beauce, à la suite d’une initiative de financement menée récemment par l’équipe. Cette somme a été amassée grâce à la vente aux enchères de chandails portés par Lacroix, Tremblay et Leblanc, une activité qui a suscité l’intérêt des partisans. Le club a tenu à remercier les trois ...

LIRE LA SUITE
Stade multisports: un dôme gonflable à l’étude par la Fondation des Dragons

Publié hier à 12h00

Stade multisports: un dôme gonflable à l’étude par la Fondation des Dragons

À Saint-Georges, le débat sur l’accès à des infrastructures sportives intérieures connaît un nouveau chapitre. Alors que la Ville a confirmé, ce mercredi 4 février, son intention de redéposer un projet de stade multisport permanent, la Fondation des Dragons a présenté, le soir même, une solution alternative: l’installation d’un dôme gonflable ...

LIRE LA SUITE
Jeux olympiques: le match de hockey féminin face à la Finlande reporté

Publié hier à 9h00

Jeux olympiques: le match de hockey féminin face à la Finlande reporté

Le match opposant la Finlande au Canada, dans le cadre du tournoi olympique de hockey sur glace féminin a été reporté. « La décision a été prise à la suite de consultations avec des professionnels de santé, après que des cas de norovirus ont été identifiés au sein de l’équipe de Finlande », a mentionné l'organisation des Jeux olympiques de Milano ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge