Le Cool FM et les Condors en visite chez les meneurs de leur ligue

Les deux équipes de hockey de Saint-Georges auront droit à de solides défis ce vendredi 6 février, alors qu’elles seront toutes les deux en déplacement…chez les meneurs de leur ligue respective.

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ouvriront le bal à 19 h 30, face au Collège Français de Longueuil, premier au classement de la LHJAAAQ. Actuellement troisièmes avec 53 points, les Condors tenteront de réduire l’écart avec les équipes de tête, alors que Longueuil domine le circuit avec 65 points, devant le deuxième à 64 points.

Un peu plus tard en soirée, à 20 h, ce sera au tour du Cool FM de Saint-Georges de se mesurer aux Pétroliers de Laval, meneurs de la LNAH. Les Beaucerons occupent présentement le troisième rang avec 34 points, tout juste derrière le deuxième à 36 points, tandis que Laval trône au sommet avec 42 points.

Deux matchs importants donc, dans des environnements hostiles, pour des équipes qui demeurent pleinement dans la course aux premières positions.

Les partisans pourront toutefois retrouver leurs équipes à domicile dès la semaine prochain. Le jeudi 12 février à 20 h pour les Condors qui recevront les Rangers de Montréal, et le lendemain, vendredi 13 février à 20 h, pour le Cool FM, qui accueillera le National de Québec à l’aréna de Saint-Georges.

