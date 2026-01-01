La patinoire extérieure de Tring-Jonction fait peau neuve

La Municipalité de Tring-Jonction vient d’annoncer la fin des travaux de rénovation de sa patinoire extérieure, un projet majeur visant à améliorer la qualité, la durabilité et la sécurité de cette infrastructure récréative largement utilisée par la population.

Les travaux réalisés ont permis de moderniser les installations afin d’offrir une surface de glace plus performante, une meilleure expérience d’utilisation et des conditions optimales pour les patineurs.

Cette mise à niveau s’inscrit dans la volonté du conseil municipal d’investir dans des infrastructures durables favorisant l’activité physique et les saines habitudes de vie en période hivernale.

La rénovation a coûté 227 000 $. Un soutien financier de 149 000 $ provient du gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Une campagne de financement auprès des entreprises du milieu a permis de récolter 22 000 $ alors que la balance des frais a été assumée par la Municipalité de Tring-Jonction.

«Je me réjouis que notre gouvernement accorde une grande importance aux besoins en infrastructures sportives et récréatives des citoyens de la Beauce. Cette installation extérieure sera très appréciée et utilisée par les citoyens amateurs de sports d’hiver. Je salue donc l’ouverture de la patinoire de Tring-Jonction et je suis fier d’avoir contribué à la réalisation de ce projet d’importance, avec les différents partenaires», a mentionné Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

Ce dernier sera d'ailleurs présent, avec le maire Mario Groleau, à l'inauguration officielle de l'installation, ce samedi 7 février, à compter de 18 h. À cette occasion, l’animation musicale et une performance artistique viendront marquer l’aboutissement de ce projet structurant.