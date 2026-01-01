Nous joindre
Face à la Suisse

Jeux olympiques: première victoire pour Marie-Philip Poulin et les Canadiennes

durée 06h00
8 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

L’équipe canadienne féminine de hockey a blanchi la Suisse, non sans mal, pour son premier affrontement aux Jeux olympiques de Milano-Cortina ce samedi 7 février. 

En effet, les représentantes de l'unifolié ont eu du mal à atteindre le fond du filet de la gardienne Suisse, Saskia Maurer. Mais dès la deuxième période, Marie-Philip Poulin et ses coéquipières ont redoublé d’efforts pour finalement conclure le match avec un pointage de 4 à  0. 

Les trois premiers but ont été marqués en avantage numérique par Natalie Spooner (avec une aide Marie-Philip Poulin), Sarah Fillier et Julia Gosling. Finalement, Daryl Watts a inscrit le dernier point en égalité numérique.

« Les papillons étaient là », a confié la Beaucevilloise alors que son équipe jouait son premier match de la compétition à l’aréna Rho de Milan.

Les Canadiennes seront de retour sur la glace lundi 9 février, face à la Tchéquie à 15 h 10. Les matchs suivants se tiendront le mardi 10 février à 14 h 10 contre les États-Unis, puis le mercredi 12 février à 8 h 40 face à la Finlande.

