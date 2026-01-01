Fin de la saison régulière pour la Ligue de hockey Côte-Sud

La saison régulière a pris fin ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation des quatre derniers matchs au calendrier, dont un seul avait une incidence sur le classement de l’une des deux sections.

Les séries s’amorceront donc le week-end prochain avec la présentation des quarts de finale qui se tiendront à l’intérieur des divisions (1 contre 4 et 2 contre 3), les affrontements au tour suivant se déroulant en fonction du classement des équipes restantes au classement général.

Saint-Joseph triomphe des Hunters

Trois des quatre derniers matchs de la saison régulière 2025-2026 étaient présentés le vendredi 6 février et en lever de rideau, du côté du Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, une poussée de trois buts dès la période initiale a mené le Familiprix de Saint-Joseph vers un gain de 4-2 sur les Hunters.

Les joueurs du Familiprix ont frappé avec la vitesse de l’éclair en se donnant une avance de trois buts en un peu plus de quatre minutes en milieu d’engagement initial : Zachary Mercier-Busque a sonné la charge en inscrivant son 5e de la saison à 7:22, Charles-Étienne Hébert doublant cette avance lors d’un avantage numérique à 11:11.

Raphaël Breton a semé la consternation chez les spectateurs présents en ajoutant un troisième but 14 secondes plus tard, mais les Hunters, comme ils le font souvent, se sont relevé les manches, inscrivant deux buts en deuxième : Nickolas Morin a profité d’un bond capricieux de la bande pour rétrécir l’écart 3-1 lors d’un avantage numérique à 4:07, Bryan Lemieux marquant à son tour à 14:37.

Alexandre Mathieu a mis le match hors de portée des locaux en inscrivant le 4e but des visiteurs à 1:55 en début de troisième, un filet inscrit avec l’avantage d’un homme qui a semblé scier les jambes des locaux qui n’ont pu répliquer par la suite.

Les Mercenaires prêts pour les séries

Champions de la section Ouest et du classement général, les Mercenaires de Lotbinière ont terminé leur saison 25-26 en beauté en prenant la mesure du Giovannina 4-1, vendredi soir, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Aucun but n’a été inscrit lors de la période initiale, mais en tout début de période médiane, Justin Gosselin lançait les Mariverains en avant 1-0 avec son premier de la saison à 3:25. La réplique des Mercenaires n’a pas tardé puisque Jordan Hewey créait l’égalité un peu plus d’une minute plus tard, complétant un jeu de Davy Noël à 4:33, Noël donnant ensuite l’avance aux visiteurs avec ce qui allait devenir le but de la victoire à 16:19 sur une passe de Brandon Élément.

Mathieu Blanchet a creusé l’écart 3-1 lors d’un avantage numérique à 3:55, Julien Breton complétant la marque pour les vainqueurs avec un but dans un filet désert, lui aussi en avantage numérique à 16:26, sur une aide de Davy Noël qui amassait ainsi un 4e point lors de cette rencontre.

Soulignons que les Mercenaires ont dominé 43-32 au chapitre des tirs au but, le gardien Jean-Philip Fecteau se distinguant malgré tout dans la défaite des siens.

Saint-Charles termine au deuxième rang

Dans le dernier match de la soirée de vendredi présenté à l’aréna de Saint-Charles, les Éperviers de l’endroit avaient une belle chance de terminer au deuxième rang de la section Est et d’ainsi profiter de l’avantage de la glace pour leur série de première ronde 4 de 7 contre le Décor Mercier.

Mission accomplie pour les Bellechassois qui, menés par Tyler Cantin qui a amassé un but et quatre aides, ont disposé des Magnymontois par la marque de 7-3.

Filip Gosslin a donné l’avance au Décor Mercier en inscrivant son 6e but de la saison à 6:59 en première, Gabriel Bouchard créant l’égalité lors d’un avantage numérique en milieu d’engagement, à 12:08, sur une passe, notamment, de Tyler Cantin qui a donné l’avance 2-1 aux locaux lors d’un avantage numérique à 9:58 en plus de préparer, en compagnie de Gabriel Bouchard, le 8e filet de la saison de Charles Bergeron lors d’une autre supériorité numérique à 11:38.

Justin Bernier, assisté de François Gagnon, a rétréci l’écart deux minutes plus tard, mais Gabriel Bouchard a redonné une avance de deux buts aux Éperviers avec ce qui allait devenir le but de la victoire à 17:48.

L’attaque des Éperviers n’a pas pris de repos en troisième, les locaux ajoutant trois buts consécutifs pour se donner une avance insurmontable de 7-2 : Zachary Lamontagne a inscrit deux buts en avantage numérique à 8:18 et 10:55, Jérémy Bourdeau marquant entre les deux, à forces égales, à 9:04. Étienne Blais a marqué le dernier but de la rencontre alors qu’il ne restait que 19 secondes à disputer au match.

Soulignons qu’il s’agissait d’une cinquième victoire de suite pour les Éperviers qui ont dominé cette rencontre 41-31 au chapitre des tirs au but.

Saint-Damien termine sur une bonne note

Le dernier match de la saison 2025-2026 se déroulait à l’aréna de Saint-Damien samedi soir et mettait aux prises le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli au Plastiques Moore. Les deux équipes souhaitaient terminer leur saison sur une bonne note avant le déclenchement de la série qui les opposera, au premier tour, à compter de vendredi prochain.

Mené par le capitaine Charles Dulac-Simard qui a amassé trois passes et le gardien William Boily qui a effectué 36 arrêts, le Plastiques Moore a signé un gain de 4-1. Antoine Gaudreau a donné les devants 1-0 aux locaux lors d’un avantage numérique en fin de première, Raphaël Corriveau et Tristan Laflamme assistant ce dernier.

Justin Lacombe à 7:59 et Maxime Lévesque, à 15:54, ont permis aux locaux de prendre une avance de 3-0 en deuxième, Vincent Blackburn privant Boily de son blanchissage avec son troisième de la saison en avantage numérique à 13:56 en troisième. Émile Côté a complété la marque pour le Plastiques Moore avec son 4e de la saison à 16:35.

Statistiques

Malgré ses cinq points devant Montmagny vendredi soir, Tyler Cantin des Éperviers termine la saison 25-26 au 2e rang au classement des pointeurs avec 34 points, quatre de moins que François Gagnon du Décor Mercier. Deux autres Magnymontois, soit Justin Bernier et Alexandre Larouche, suivent tout près avec 32 et 31 points respectivement.

Chez les gardiens, Félix-Antoine Leblond du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli domine au niveau des victoires (11) et des blanchissages (2) en plus de terminer au deuxième rang pour la moyenne (2.20), et du pourcentage d’arrêts à 0,935.

Affrontements de premier tour

Les séries d’après-saison se mettront donc en branle le week-end prochain avec des affrontements quarts de finale 4 de 7 qui mettront aux prises Lotbinière à Saint-Prosper puis Saint-Joseph à Sainte-Marie dans l’Ouest, ainsi que Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Damien et Saint-Charles à Montmagny dans l’Est. Ces affrontements devraient tous débuter le vendredi 13 février à Saint-Gilles, Saint-Joseph, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Charles.

L’horaire de ces séries sera dévoilé très prochainement sur le site internet de la LHCS ainsi que par les équipes elles-mêmes.