Yoseikan Beauce accueille le 24e championnat provincial de karaté

Le 24e championnat provincial de karaté Yoseikan Beauce 2026 aura lieu le 21 février au complexe multisport de Saint-Georges.

Au total, environ 200 compétiteurs de tous âges et de divers styles d’arts martiaux viendront de partout à travers la province. Les catégories les plus populaires sont: le kata traditionnel et de combat, le kata armé, le kata synchronisé, le kata acrobatique (open), Iaido (maniement du sabre) ainsi que le Jiu jutsu.

Pour l'occasion près de 100 bénévoles se déplaceront afin d'assurer le bon déroulement de l'événement qui se tiendra sur huit rings simultanément.

Les compétitions se tiendront au Complexe multisport de Saint-Georges dès 10 h.