L'Assurancia de Beauce-Sud passe en quart de finale

L’Assurancia de Beauce-Sud était en action en fin de semaine dernière, dans la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, alors que l'équipe disputait la série de repêchage 2 de 3, face à Disraeli.

L’équipe a amorcé cette série de manière convaincante en signant une victoire de 4 à 0 lors du premier affrontement. L’Assurancia a dirigé 29 tirs vers le filet adverse, contre 27 pour Disraeli. Wyatt Beaudoin s’est illustré avec une récolte de deux buts, tandis que Thomas Larochelle a ajouté un but et une passe. Devant le filet, Hubert Tougas a offert une performance parfaite en repoussant les 27 tirs dirigés vers lui, signant ainsi un blanchissage. L’entraîneur-chef, Stéphane Poulin, a tenu à souligner l’engagement de ses joueurs, mentionnant qu’ils avaient bloqué plusieurs tirs et livré un véritable match de séries.

La deuxième partie, disputée sur la route, s’est soldée par une défaite de 5 à 3 pour l’Assurancia. Après avoir tiré de l’arrière 3 à 0, Saint-Georges a démontré beaucoup de caractère en revenant dans le match pour créer l’égalité. Toutefois, alors que le pointage était de 4 à 3 en faveur de Disraeli, en fin de troisième période, l’équipe a manqué d’opportunisme pour forcer la tenue d’une prolongation. Disraeli a finalement scellé l’issue du match en marquant un cinquième but dans un filet désert.

La série s’est conclue lors d’une confrontation ultime, haute en intensité, remportée par Beauce-Sud au compte de 5 à 4 en prolongation. Thomas Larochelle a joué les héros en inscrivant le but décisif, permettant à l’Assurancia de remporter la série. Avant cette rencontre, l’entraîneur-chef avait rappelé à ses joueurs qu’ils méritaient de poursuivre leur parcours, soulignant la qualité du jeu offert par les deux formations et le fier niveau de compétition présenté par Disraeli.

Grâce à cette victoire, l’ Assurancia de Beauce-Sud accède aux quarts de finale pour une première fois depuis 2022. Ils affronteront le Lévis Honda lors de la prochaine ronde éliminatoire. L’horaire officiel de la série sera communiqué au début de la semaine. Le match 1 sera disputé vendredi à l’aréna André Lacroix, l’heure à confirmer et normalement le match 2 serait présenté dimanche en après-midi au Centre Sportif Lacroix-Dutil.