Une deuxième période convaincante pour les Chevaliers

Après neuf jours de congé, les Lévisiens retrouvaient l’aréna de Lévis, dans le cadre du tournoi international atome M11 Desjardins de Lévis. Les Albatros agissaient comme équipe visiteuse en ce dimanche de février au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Zachary Lainesse est le gardien pour Lévis et Benjamin Tremblay est le gardien pour le Collège Notre-Dame.

Il ne faut pas cligner des yeux alors que la troupe de Brendon Baribeau ouvre le pointage après seulement neuf secondes de jeu alors que Hugo Bergeron déjoue Lainesse du côté droit. Durant le premier vingt, les deux équipes réussissent à essuyer des désavantages numériques. Après 20 minutes de jeu, 1-0 pour les oiseaux.

Le second vingt est l’affaire des Chevaliers en inscrivant 4 buts sans riposte. Tout d’abord à 6 h 18, Malyk Côté scelle le jeu exécuté par Jonathan St-Hilaire. Quelques instants plus tard, Enzo Roy fait littéralement éclater la bouteille de Tremblay. Un but inscrit en avantage numérique. En fin de période, deux buts supplémentaires sont inscrits alors qu'Anthony Breton marque son septième de la campagne et Grégory Dumont inscrit son premier dans le circuit M18 AAA.

Le rouleau compresseur lévisien continue au dernier tiers alors que Breton marque son 2ᵉ de la rencontre. Jonathan St-Hilaire en ajoute à 7 minutes 12 secondes alors qu’il marque son 12e de la saison et chasse, par le fait même, Benjamin Tremblay. Les Chevaliers filent droit vers une victoire convaincante, mais les Albatros battent des ailes pour revenir réduire l’écart à deux reprises. Deux buts de Chouinard avec 14 secondes d’intervalle.

La marque finale, 6-3 Lévis. Les trois étoiles ont toutes été décernées à des Chevaliers: Anthony Breton, Jonathan St-Hilaire, et Enzo Roy.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu ce mercredi 11 février alors qu’ils rendront visite aux Estacades de Trois-Rivières.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis