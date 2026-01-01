Nous joindre
Keven Cloutier sera intronisé au Temple de la renommée de la LNAH

9 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Keven Cloutier, actuel entraîneur du Cool FM et figure bien connue du hockey beauceron, fait partie des six nouvelles personnalités intronisées au Temple de la renommée de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

L’annonce a été faite le vendredi 6 février par la Ligue. Cloutier est le seul Beauceron parmi les intronisés cette année, une reconnaissance qui souligne l’impact de sa carrière pour le hockey régional.

L’ancien capitaine du Cool FM de Saint-Georges a disputé l’ensemble de ses 18 saisons dans la LNAH avec l’équipe de Saint-Georges. Son parcours se distingue autant par sa longévité que par ses performances offensives. Double champion de la Ligue, il a aussi terminé à quatre reprises meilleur pointeur de la saison régulière.

Sur le plan statistique, Keven Cloutier a marqué l’histoire du circuit. En 2022, il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la LNAH en inscrivant son 329e filet. Deux ans plus tard, le 6 janvier 2024, il a atteint un autre plateau inédit en devenant le premier joueur à franchir le cap des 1000 points en carrière. En 690 matchs de saison régulière, il a récolté 1010 points, auxquels s’ajoutent 194 points en 154 rencontres éliminatoires.

Au-delà des chiffres, cette intronisation met en lumière l’influence durable de Cloutier sur le hockey en Beauce. D’abord comme joueur, puis comme leader et maintenant comme entraîneur, il demeure une référence pour les partisans et les jeunes hockeyeurs de la région. Sa présence au sommet de la LNAH contribue à renforcer le lien entre le circuit et le hockey local.

Une cérémonie officielle pour Keven Cloutier sera organisée avant le match contre Thetford Mines, le vendredi 20 février à 20h, au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

