Le Canada bat la Tchéquie, mais perd Marie-Philip Poulin sur blessure

L’Équipe Canada féminine de hockey a signé une deuxième victoire convaincante aux Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina en dominant la Tchéquie 5 à 1, ce lundi. Une victoire toutefois assombrie par la blessure de la capitaine beauceronne Marie-Philip Poulin, contrainte de quitter la rencontre dès la première période.

Le Canada a rapidement pris le contrôle du match, inscrivant quatre buts en première période pour se forger une avance confortable. Cette poussée offensive est toutefois survenue dans un contexte difficile, alors que Marie-Philip Poulin a dû quitter la glace après avoir encaissé une violente mise en échec. Visiblement, touchée au genou droit, la capitaine a tenté un bref retour lors d’un avantage numérique avant de retourner au vestiaire.

Poulin est revenue sur la patinoire à la fin de la première période pour se tester, mais elle n’était pas de retour au banc pour amorcer la deuxième. L’équipe canadienne a par la suite confirmé qu’elle ne reviendrait pas dans le match.

Malgré cette perte importante, les Canadiennes n’ont jamais ralenti. Julia Gosling a complété une soirée de deux buts en marquant seulement 17 secondes après le début de la deuxième période. Kristin O’Neill, Sarah Nurse et Laura Stacey ont également touché la cible, tandis qu’Ann-Renée Desbiens a offert une performance solide devant le filet avec 18 arrêts.

La Tchéquie a évité le blanchissage grâce à un but de Natalie Mlynkova, mais le rythme et la profondeur du Canada ont fait la différence tout au long de la rencontre.

Julia Gosling s’est démarquée avec deux buts, alors que Brianne Jenner a récolté deux mentions d’aide dans la victoire. Toutefois, tous les regards étaient tournés vers l’état de santé de Marie-Philip Poulin, dont l’absence pourrait avoir un impact important pour la suite du tournoi, même si aucun diagnostic officiel n’a encore été annoncé.

Un duel très attendu contre les Américaines

Avec cette victoire, le Canada porte à 9-1 son différentiel de buts après deux matchs, après avoir aussi blanchi la Suisse 4-0 lors de son entrée en scène. Les Canadiennes poursuivront leur ronde préliminaire dès demain, 14h10, alors qu’elles affronteront leurs grandes rivales américaines, elles aussi invaincues jusqu’ici.