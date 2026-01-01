Le Canada devra se passer de Marie-Philip Poulin contre les États-Unis

La capitaine beauceronne Marie-Philip Poulin ne sera pas en uniforme ce mardi 10 février face aux États-Unis aux Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina.



Équipe Canada féminine de hockey a confirmé ce matin que l’attaquante de Beauceville est toujours évaluée au jour le jour à la suite d’une blessure subie la veille contre la Tchéquie.

Selon la mise à jour transmise par le Comité olympique canadien et Équipe Canada, Poulin a été blessée au bas du corps en première période de la victoire de 5-1 du Canada. Elle avait alors dû quitter la rencontre prématurément après avoir encaissé une mise en échec, sans être en mesure de revenir au jeu par la suite.

Aucun diagnostic précis n’a été communiqué pour le moment. L’organisation indique toutefois que l’état de santé de la capitaine sera réévalué quotidiennement en vue de la suite du tournoi.

Avant sa blessure, Marie-Philip Poulin avait amorcé la compétition avec une mention d’aide lors du premier match du Canada, une victoire de 4-0 contre la Suisse.

Après l’affrontement très attendu contre les Américaines, ce mardi à 14h, le Canada disputera son match reporté contre la Finlande, ce jeudi 12 février, pour conclure la ronde préliminaire. La disponibilité de la Beauceronne pour cette rencontre demeure inconnue à ce stade.