Une hockeyeuse de Saint-Côme-Linière reçoit une bourse d'études de 1 500$

Camille Lamontagne, une adolescente de Saint-Côme-Linière, fait partie des 13 jeunes hockeyeuses de la province ayant bénéficié d'une bourse provenant du Fonds d’études des Remparts de Québec.

La Beauceronne âgée de 16 ans a reçu une bourse d'étude de 1 500$. Elle a commencé le hockey luge en 1re secondaire, sous les conseils de sa physiothérapeute. Désormais en 5e secondaire à la Polyvalente de Saint-Georges, Camille pratique toujours le hockey luge, mais seulement une fois semaine. Elle aimerait jouer davantage, a précisé l'organisation.

La Fondation Aléo a remis ces bourses aux athlètes en avant-match ce mardi 10 février. Au total la somme de 24 000 $ avait été remise à la Fondation Aléo par les Remparts de Québec, via le Fonds d’études de l’équipe, grâce aux profits amassés avec le 50/50 du match de la Victoire de Montréal disputé au Centre Vidéotron, le 19 janvier 2025.

« La Fondation Aléo est extrêmement heureuse d’avoir été sélectionnée par les joueuses de la Victoire. Plusieurs d’entre elles ont été des boursières par le passé et c’est pour nous très significatif qu’elles choisissent de donner aux suivantes. C’est aussi avec grande reconnaissance que nous remercions les Remparts de croire au développement du sport féminin. Ensemble, rassemblés autour de jeunes boursières pour soutenir leur parcours, nous contribuons au développement de jeunes femmes, tant en sport, aux études que pour l’ensemble de leur vie », a déclaré Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.



