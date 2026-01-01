Les Condors s’inclinent face aux meneurs malgré un effort soutenu

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi un revers de 4-1 face au Collège Français de Longueuil, vendredi 6 février, dans un duel opposant la troisième formation du classement aux meneurs du circuit. Malgré le pointage, la troupe beauceronne a offert une prestation plus serrée que ne l’indique la marque finale.

Longueuil a ouvert la marque en avantage numérique moins de trois minutes après le début de la rencontre. Les Condors ont toutefois répondu avec aplomb. Louis-Jacob Beauregard a créé l’égalité à mi-période, ramenant les siens dans le match et démontrant la capacité de l’équipe à rivaliser avec les meilleures formations du circuit.

Le deuxième engagement a toutefois fait pencher la balance du côté des locaux. Deux buts en fin de période ont permis au Collège Français de creuser l’écart à 3-1, profitant de séquences opportunistes.

En troisième période, Longueuil a ajouté un quatrième filet, encore une fois en avantage numérique, scellant l’issue du match. Les Condors ont continué de se battre jusqu’au dernier coup de sifflet, mais n’ont pu combler l’écart face à une formation disciplinée et efficace.

Aucun joueur des Condors n’a figuré parmi les étoiles du match, même si la performance collective a été plus compétitive que le résultat ne le laisse croire.

Une lutte au classement qui se resserre

Malgré ce revers, les Condors demeurent au troisième rang du classement général avec 53 points. Toutefois, les Rangers de Montréal ne sont désormais qu’à un point derrière au quatrième échelon. Les Panthères de Saint-Jérôme conservent la deuxième place avec 64 points, tandis que Longueuil trône au sommet avec 69 points.

Les Condors auront l’occasion de rebondir rapidement alors qu’ils seront de retour à domicile ce jeudi 12 février à 20 h contre les Rangers de Montréal, dans un duel direct au classement. La formation beauceronne disputera également un deuxième match au Centre sportif Lacroix-Dutil ce samedi 14 février à 19 h, alors que Terrebonne sera de passage à Saint-Georges.