Eliot Grondin remporte la médaille d'argent

Le Mariverain Eliot Grondin a remporté la médaille d'argent lors de l'épreuve masculine de Snowboard cross qui se tenait ce jeudi matin aux Jeux olympiques de Milano Cortina.

L'athlète de Sainte-Marie a remporté les huitièmes de finales, puis les quarts et les demis, avant de finalement terminer en deuxième position à la grande finale. Il a été battu de 0.03s par l'Autrichien Alessandro Haemmerle.

Il s'agit de la deuxième médaille olympique d'argent pour Eliot, qui l'avait remporté à la même épreuve aux Jeux olympiques de Beijing en 2022.