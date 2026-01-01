Eliot Grondin remporte la médaille d'argent

Nous joindre
Jeux olympiques 2026

durée 09h15
12 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Mariverain Eliot Grondin a remporté la médaille d'argent lors de l'épreuve masculine de Snowboard cross qui se tenait ce jeudi matin aux Jeux olympiques de Milano Cortina.

L'athlète de Sainte-Marie a remporté les huitièmes de finales, puis les quarts et les demis, avant de finalement terminer en deuxième position à la grande finale. Il a été battu de 0.03s par l'Autrichien Alessandro Haemmerle.

Il s'agit de la deuxième médaille olympique d'argent pour Eliot, qui l'avait remporté à la même épreuve aux Jeux olympiques de Beijing en 2022.

