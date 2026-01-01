Nous joindre
Ligue de hockey M18AAA

Victoire des Chevaliers sur tirs de barrage

12 février 2026
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Les Chevaliers entamaient hier l’avant-dernière semaine d’activités de la Ligue de hockey M18AAAà Trois-Rivières, pour un match de mi-semaine contre les Estacades.

Zachary Lainesse obtient un deuxième départ consécutif et fait face à Timothy Dubuc. 

Un premier vingt qui ne passera pas aux faits saillants de la semaine puisque les deux équipes sont solides en défensive. Les locaux mènent au chapitre des lancers avec 9 contre seulement 5 pour les Chevaliers. 

Ces derniers sont les premiers à s’inscrire à la marque alors que Simon Chartier remet brillamment la rondelle à Malyk Côté qui déjoue Dubuc entre les jambes. Il ne faut que quelques secondes pour voir les Estacades répliquer alors qu’Olivier Boivin déjoue Lainesse. Les deux équipes sont de retour à la case départ. 

Le dernier tiers n’est pas favorable aux Lévisiens alors qu’ils se butent à Dubuc, mais aussi à un manque d'opportunisme alors que Chartier et Breton, entre autres, manquent le filet à leur tour. Malgré un avantage numérique en fin de période, Lévis ne peut fermer les livres. 

Avec un début de prolongation en avantage numérique, Lévis ne peut déjouer le trifluvien. Les tirs de barrage sont nécessaires et le seul buteur est Logan Bêty qui réussit à percer Dubuc du côté droit. 

La marque finale, 2-1 Lévis. Les trois étoiles de la rencontre ont été Timothy Dubuc, des Estacades, et les Chevaliers Zachary Lainesse, et Logan Bêty. 

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA

