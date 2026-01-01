Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Direction les quarts de finale

Les Canadiennes battent les Finlandaises 5-0

durée 11h05
12 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Pour le dernier tour de la ronde préliminaire du tournoi de hockey féminin au Jeux olympiques de Milano Cortina, le Canada a vaincu la Finlande par la marque de 5 à 0.

Le pointage a été ouvert dès la première période par Jennifer Gardiner à 15 min 12. Daryl Watts et Kristin O'Neill ont ajouté deux points aux Canadiennes en deuxième période. Finalement, Emily Clark a inscrit les deux derniers buts de la rencontre en troisième tiers.

Cette rencontre s'est disputé sans aucune pénalité. La Finlande a tenté 17 tirs au but, contre 23 pour le Canada. Précisons Marie-Philip Poulin n'a pas encore pas participé à ce match, mais elle devrait être de retour sur la glace avant la fin du tournoi selon son entraîneur.

Rappelons que ce match a été reporté d'une semaine après que les Finlandaises aient contractées un virus.

L'équipe féminine canadienne de hockey affrontera donc l'Allemagne lors des quarts de finale, le samedi 14 février à 10 h 40.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Eliot Grondin remporte la médaille d'argent

Publié à 9h15

Eliot Grondin remporte la médaille d'argent

Le Mariverain Eliot Grondin a remporté la médaille d'argent lors de l'épreuve masculine de Snowboard cross qui se tenait ce jeudi matin aux Jeux olympiques de Milano Cortina. L'athlète de Sainte-Marie a remporté les huitièmes de finales, puis les quarts et les demis, avant de finalement terminer en deuxième position à la grande finale. Il a été ...

LIRE LA SUITE
Victoire des Chevaliers sur tirs de barrage

Publié à 9h00

Victoire des Chevaliers sur tirs de barrage

Les Chevaliers entamaient hier l’avant-dernière semaine d’activités de la Ligue de hockey M18AAAà Trois-Rivières, pour un match de mi-semaine contre les Estacades. Zachary Lainesse obtient un deuxième départ consécutif et fait face à Timothy Dubuc.  Un premier vingt qui ne passera pas aux faits saillants de la semaine puisque les deux équipes ...

LIRE LA SUITE
Les Condors s’inclinent face aux meneurs malgré un effort soutenu

Publié hier à 16h15

Les Condors s’inclinent face aux meneurs malgré un effort soutenu

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi un revers de 4-1 face au Collège Français de Longueuil, vendredi 6 février, dans un duel opposant la troisième formation du classement aux meneurs du circuit. Malgré le pointage, la troupe beauceronne a offert une prestation plus serrée que ne l’indique la marque finale. Longueuil a ouvert la marque ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge