Les Canadiennes battent les Finlandaises 5-0

Pour le dernier tour de la ronde préliminaire du tournoi de hockey féminin au Jeux olympiques de Milano Cortina, le Canada a vaincu la Finlande par la marque de 5 à 0.

Le pointage a été ouvert dès la première période par Jennifer Gardiner à 15 min 12. Daryl Watts et Kristin O'Neill ont ajouté deux points aux Canadiennes en deuxième période. Finalement, Emily Clark a inscrit les deux derniers buts de la rencontre en troisième tiers.

Cette rencontre s'est disputé sans aucune pénalité. La Finlande a tenté 17 tirs au but, contre 23 pour le Canada. Précisons Marie-Philip Poulin n'a pas encore pas participé à ce match, mais elle devrait être de retour sur la glace avant la fin du tournoi selon son entraîneur.

Rappelons que ce match a été reporté d'une semaine après que les Finlandaises aient contractées un virus.

L'équipe féminine canadienne de hockey affrontera donc l'Allemagne lors des quarts de finale, le samedi 14 février à 10 h 40.