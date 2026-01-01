Le 50e Tournoi provincial Atome de Beauceville bat son plein

C'est hier soir que l'on a procédé à la mise au jeu protocolaire pour lancer le 50e Tournoi provincial Atome de Beauceville, à l'Aréna EJM/René-Bernard.

L'événement a été organisé pour la première fois en 1975, à l'initiative du Club Rotary local, qui avait accepté de parrainer ce tournoi de hockey et d’en faire un événement majeur pour la région.

Pendant près de 40 ans, pas moins de 40 présidents, tous membres du club, se sont succédé pour faire grandir ce tournoi et en assurer le succès année après année.

En 2014, fort de son héritage, le tournoi a été transmis à un nouveau comité organisateur.

La cérémonie d’ouverture de la mouture 2026 s'est faite en présence d'une douzaine d'anciens présidents du Rotary, qui sont encore vivants, pour honorer leur bénévolat et souligner leur implication remarquable qui a marqué des générations de jeunes hockeyeurs.

De même, une représentante de Hockey Québec a remis une peinture, ainsi qu'un trophée commémoratif aux organisateurs, afin de marquer les 50 ans du tournoi, le plus important du genre au Québec.

Comme depuis ses tout débuts, le tournoi se tient sur deux fins de semaine de suite. Depuis hier, et jusqu'à ce dimanche 15 février, on accueille quelque 16 équipes, de partout en province, dans les classes M11B et M11BB

Les 15 équipes inscrites en M11A et M11AA s’affronteront lors du second week-end, du 19 au 22 février.

L'horaire du tournoi est accessible en ligne en cliquant directement ici.