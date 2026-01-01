Nous joindre
Saint-Georges

Sculptures sur neige: le concours bat son plein

durée 09h15
14 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le concours annuel de sculptures sur neige, organisé par la Ville de Saint-Georges, cbat son plein depuis hier.

Les sculpteurs seront à l'oeuvre toute la journée d'aujourd'hui, jusqu'à 21 h ce soir, sur le terrain de baseball derrière le Centre sportif Lacroix-Dutil.

Ils seront présents aussi dimanche, de 8 h à 9 h 30. La remise des prix s'effectuera dans la foulée, à compter de 11 h 30. Trois d'entre eux seront décernés, dont le Coup de coeur du public.

