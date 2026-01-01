Hockey féminin: Captain Clutch en uniforme contre l'Allemagne

Le Canada pourra finalement compter sur sa capitaine, Marie-Philip Poulin, qui sera en uniforme ce samedi, à l’occasion des quarts de finale de l’équipe canadienne féminine de hockey contre l’Allemagne aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026.

Rappelons que la Beaucevilloise a raté les deux dernières rencontres contre les États-Unis et la Finlande, blessée au bas du corps lors du deuxième match du tournoi face à la Tchéquie, le 9 février.

Hier, Poulin a participé à l’entraînement complet de l’équipe, patinant au centre du premier trio entre Sarah Fillier et Daryl Watts.

Jusqu'ici, la Beauceronne a récolté une passe et obtenu cinq tirs en deux matchs aux Jeux olympiques de cette année, ses 5e en carrière.

La rencontre débutera à 10 h 40 ce matin, heure du Québec.