Les Chevaliers s’inclinent à Québec

La soirée précédant la Saint-Valentin se déroulait à Québec alors que les Lévisiens se rendaient en territoire ennemi pour aller y affronter le Blizzard, au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Simon-Olivier Guérard tentera de signer le 5ᵉ gain face aux Chevaliers cette saison alors que Nathan Gagnon tentait de procurer le premier gain pour Lévis. Un hommage à l’ancien numéro 7, Éric Chouinard, des Gouverneurs de Sainte-Foy a été rendu avant la partie.

Les deux formations essaient de trouver leur rythme de croisière au premier vingt après plus de 30 minutes de cérémonie. Il faut attendre la 11ᵉ minute pour voir le Blizzard s’inscrire à la marque en premier. Un but d’Henri Côté suite à une belle passe transversale de Léo-Gabriel Gosselin. Un peu plus de 3 minutes plus tard, Nathan Ouellet fait vibrer les cordages avec son 30e de la campagne. Après 20 minutes de jeu, 2-0 pour le SSF.

Les Chevaliers voudront rapidement réduire l’écart afin de ne pas offrir une avance considérable aux locaux. Des occasions ratées et une tige frappée ne jouent pas en la faveur des protégés de Pier-Luc Giguère. Malgré une importante pression en zone offensive, le pointage reste intact.

Lévis est encore dans le coup en multipliant les mises en échec et en dirigeant des rondelles vers Guérard, mais ce dernier ferme la porte. La puissante attaque du Blizzard fait mouche quelques instants plus tard alors que Louis-Émile Dumais déjoue Gagnon lors d’une contre-attaque. 2 minutes plus tard, Samuel Huot inscrit le 4ᵉ des siens et le Blizzard ne concède aucun but lors de cette partie malgré une seconde tige frappée par les Chevaliers, cette fois-ci un tir provenant de Ludovic Plante. La marque finale, 4-0 le Blizzard.

Dans l'ordre, les trois étoiles de la partie ont été décernées à autant de joueurs du Blizzard, soit Simon-Olivier Guérard, Louis-Émile Dumais, et Arnaud Duschene.

Le prochain match des Chevaliers aura le vendredi 20 février, alors qu’ils recevront les Riverains du Collège Charles-Lemoyne

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA