Marie-Philip Poulin marque son retour par un but

La Beaucevilloise Marie-Philip Poulin, a marqué son retour au jeu, ce samedi, dans l'uniforme de l’équipe canadienne féminine de hockey, en enfilant le 5e et dernier but de la rencontre face à l’Allemagne, aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026.

Il s'agissait du premier but de ce tournoi pour la capitaine de la formation, qui a trouvé le fond du filet à 15: 30 de la 3e période, sur des aides de Sarah Fillier et Daryl Watts. C'était aussi son 18e but aux Jeux olympiques, ce qui lui a permis d’égaler le record de Hayley Wickenheiser dans toute l'histoire du tournoi olympique.

Poulin revenait au match après avoir raté les deux dernières rencontres contre les États-Unis et la Finlande, blessée au bas du corps lors du deuxième match du tournoi face à la Tchéquie, le 9 février.

Brianne Jenner et Claire Thompson avaient donné une avance de 2-0 après la première période, alors que Sarah Fillier a enfilé le 3e but vers la fin du deuxième engagement. Blayre Turnbull a marqué en tout début de 3e période.

Par ailleurs, l'attaquante allemande, Francesca Feldmeyer, a compté le seul but de son équipe, sur un échappé, qui a privé la gardienne du Canada. Emerance Maschmeyer, d'obtenir un blanchissage.

Le Canada atteint la demi-finale qui sera disputée ce lundi.