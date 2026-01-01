Laurent Dubreuil remporte la médaille de bronze au 500 m

Laurent Dubreuil a remporté aujourd'hui la médaile de bronze dans l’épreuve masculine du 500 m en patinage de vitesse sur piste longue aux Jeux olympiques de Milano Cortina 2026.

Il s’agit de sa deuxième médaille olympique, après l’argent décroché au 1000 m masculin à Beijing 2022. Cette médaille faisait suite à une déception au 500 m, où il avait terminé quatrième, manquant le podium de seulement 0,03 seconde.

Patinant dans la 10ᵉ paire, le Lévision a battu le record olympique avec un temps de 34,26 secondes. Il a ensuite dû attendre en regardant passer cinq autres paires. Lors de la troisième dernière paire, Jordan Stolz des États-Unis et Jenning de Boo des Pays-Bas ont tous deux amélioré le temps de Dubreuil, enregistrant respectivement 33,77 et 33,88 secondes.

Il s’agit de la sixième médaille olympique du Canada de tous les temps au 500 m masculin, mais de la première depuis Nagano 1998, lorsque Jeremy Wotherspoon et Kevin Crockett avaient partagé le podium en remportant respectivement l’argent et le bronze.

Source: Équipe Canada