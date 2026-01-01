Deux compétitions à Pont-Rouge
Pluie de médailles pour les nageurs de la Beauce
Les athlètes du Club de natation régional de Beauce ont récolté pas moins de 33 médailles, lors de deux compétitions tenues dernièrement à Pont-Rouge.
En effet, les dix nageurs qui ont pris part à l’Invitation UNIK du 31 janvier, sont montés sur le podium 21 fois.
Ce sont Elliot Berberi (1 Or, 4 Argent), Jean-Mikaeel Didier (1 Argent), Simone Dutil (4 Or, 1 Argent), Béatrice Labbé (1 Bronze), Clovis Paquet (1 Argent), Laurent Paquet (1 Bronze), Marilie Rodrigue (1 Argent), et Romy Vachon (2 Or, 2 Argent).
Les deux relais 4x50 libre sont également montés sur le podium, avec la première place chez les 13-14 ans, et la seconde chez les 11-12 ans.
Notons que Romy Vachon a enregistré, lors de cette compétition, le record du club chez les 10 ans et moins, avec un temps de 5:58,25 au 400 libre.
Le lendemain, douze nageurs du CNRB étaient inscrits à la compétition Régionale 3.
Les lauréats ont été Aurélie Thao Bernard (1 Argent), Félix Boulanger (1 Or, 2 Argent), Joseph Stev Canon Mondragon (2 Argent, 1 Bronze), Ariane Desjardins (1 Argent, 2 Bronze), Noah Duval (1 Argent), Clémence Jacques (1 Bronze), et Catherine Maheu (3 Or).