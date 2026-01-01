Nous joindre
Jeux olympiques 2026

Snowboard cross mixte: Grondin et McManiman éliminés

durée 08h30
15 février 2026
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le duo de planchistes canadiens, Éliot Grondin et Audrey McManiman, ont été éliminés très rapidement ce dimanche, dans le cadre des épreuves de snowboardcross mixtes aux Jeux olympiques de Milano Cortina.

En quart de finale, le Beauceron a pris le premier rang de son groupe grâce à une priorité de 0,05 seconde sur ses rivaux.

Sa compatriote McManiman a obtenu un bon départ, mais ses adversaires ont mieux géré les rouleaux. Elle a franchi le fil d’arrivée en quatrième position de son groupe.

Le Canada a ainsi enregistré un retard de 0,27 seconde sur la 2e place, ce qui l'a empêché de se qualifier pour la vague des demi-finales.

Rappelons que jeudi, le Mariverain a remporté la médaille d'argent lors de l'épreuve individuelle masculine dans cette même discipline.

