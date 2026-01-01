Retour en images sur le concours de sculptures sur neige

Le concours annuel de sculptures sur neige organisé la Ville de Saint-Georges, qui s'est clos ce matin par la remise des prix aux plus belles réalisations, a de nouveau été un véritable succès.

«On a eu des équipes pour les 30 blocs disponibles» s'est réjouit le président du comité organisateur, Claude Busque.

Le premier prix est allé à l'équipe de Raymond Champion, qui a sculpté des bonhommes de neige sur luge. Cette troupe familiale participe à l'événement depuis 25 ans, et la passion se transmet de génération en génération.

Le majestueux cygne, réalisé par le groupe de Philipe Poulin a obtenu la 2e position ainsi que le prix Coup de coeur du public.

Enfin, le Sauve qui pleut, de la bande d'Anne-Marie Coulombe, a décroché la 3e place.

Cette année, le jury était composé de Julien Paré, Geneviève Hamel et Paul Duval.

Voyez la galerie de photos de toutes les sculptures du concours 2026, qui accompagne cet article.