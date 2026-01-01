Nous joindre
Jeux olympiques de Milan-Cortina

Beauceville est prêt pour la demi-finale Canada-Suisse

durée 08h00
16 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le retour au jeu de Marie-Philip Poulin, dans la partie de samedi en hockey féminin olympique, contre l'Allemagne, a décuplé l'enthousiasme de la communauté beaucevilloise à soutenir son enfant chérie.

Rappelons que la capitaine de l'unifolié revenait au match après avoir raté les deux dernières rencontres contre les États-Unis et la Finlande, blessée au bas du corps lors du deuxième match du tournoi face à la Tchéquie, le 9 février.

Samedi, la Beaucevilloise a marqué son premier but de ce tournoi. C'était aussi son 18e aux Jeux olympiques, ce qui lui a permis d’égaler le record de sa compatriote Hayley Wickenheiser, dans toute l'histoire du tournoi olympique.

Aujourd'hui, le Canada se mesurera à la Suisse, pays qu'il a blanchi 4-0 en ouverture des jeux. Et comme elle le fait depuis le début, la Ville de Beauceville invite la population locale et des environs à venir encourager son ambassadrice sportive et toute la formation, en assistant à la diffusion en direct de la rencontre, sur les écrans de l'Aréna EJM/René-Bernard. La mise au jeu est à 15 h 10.

Sans être devin, on pourrait penser que plusieurs employés vont quitter plus tôt leur travail aujourd'hui, afin d'aller appuyer leur championne, malgré la distance.

Go Marie-Philip! Go!

