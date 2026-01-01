Début des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Les séries éliminatoires se sont mises en branle au cours du week-end, dans la Ligue de hockey Côte-Sud, avec la tenue des premières rencontres des quarts de finale 4 de 7.

Les spectateurs ont eu droit à de l’excellent hockey lors des huit rencontres au programme les 13, 14 et 15 février où Saint-Damien, Montmagny et Sainte-Marie ont pris les devants 2-0 dans leurs séries respectives et l’affrontement Hunters/Mercenaires s'est terminé à égalité 1-1.

Les Hunters triomphent à Saint-Gilles

La série 4 de 7 mettant aux prises les Hunters de Saint-Prosper, quatrièmes dans l’Ouest, aux Mercenaires de Lotbinière, premiers de la section et du classement général, se mettait en branle le vendredi 13 février au Centre récréatif de Saint-Gilles et les Hunters, sans complexes devant les Mercenaires contre qui ils ont remporté deux de leurs quatre victoires cette saison, sont sortis en force, signant un gain de 3-1 pour ainsi prendre les devants 1-0.

Après une première période sans buts, les Mercenaires ont pris les devants 1-0 lorsque Jason Bêty a trompé la vigilance de Léo Deblois à 16:38 en deuxième. Cette avance s’est rapidement estompée lorsque Jacob Roy-Lalonde créait l’égalité 1-1 à 18:15, ce qui laissait entrevoir une bonne troisième période qui s’est terminée à l’avantage des Hunters qui ont marqué à deux reprises pour ainsi l’emporter. Bryan Lemieux a donné l’avance aux Etcheminois à 7:53 avec ce qui allait devenir le but vainqueur, Nickolas Morin scellant l’issue de ce match avec un but dans un filet désert lors d’un désavantage numérique à 19:31 sur une aide de Pascal Fleury.

Les Mercenaires créent l’égalité à Saint-Prosper

Les deux équipes se retrouvaient sur la glace du Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper moins de 24 heures plus tard pour la présentation du match no 2 de cette série. Fort d’une poussée de trois buts consécutifs en période médiane, les Mercenaires ont créé l’égalité 1-1 dans cette série, signant un gain de 6-3 sur les Hunters.

Quatre buts, deux de chaque côté, ont été inscrits dès la période initiale. Jordan Hewey a ouvert la marque pour les visiteurs lors d’un avantage numérique de deux hommes à 9:12, les Hunters répliquant avec deux buts en supériorité numérique, soit ceux de Cédric Poulin à 11:35 et de Mario Boilard à 18:27. Ces efforts ont été anéantis par Mickaël Bélanger qui a créé l’égalité sans aide à sept secondes de la fin de l’engagement, ce qui a donné des ailes aux visiteurs qui ont pris le contrôle du match lors de la période médiane.

Guillaume Linteau a donné l’avance aux Mercenaires à 4:16 lors d’un autre avantage numérique, Nicolas Castonguay doublant l’avance des siens à 10:18 sur une aide de Jason Pitt. Jason Bêty, sans aide cette fois, a donné l’avance 5-2 aux Mercenaires à 13:12, Bryan Lemieux redonnant espoir aux locaux en inscrivant le troisième but des Hunters en avantage numérique à 18:47.

Mickaël Bélanger, avec son deuxième du match en avantage numérique à 3:11, a cassé les reins des locaux en inscrivant le 6e but des siens.

La série entre les deux équipes se poursuivra le vendredi 20 février à 20 h 30 à Saint-Gilles, puis à Saint-Prosper le lendemain, à la même heure.

Le Plastiques Moore prend l’avance sur la route...

Un peu comme les Hunters de Saint-Prosper l’ont fait à Saint-Gilles, le Plastiques Moore de Saint-Damien, quatrièmes dans l’Est, se rendait à Saint-Jean-Port-Joli, vendredi soir, pour amorcer leur série 4 de 7 devant le Pavage Jirico, premiers de leur section. Menés par Jason Vaillancourt qui a inscrit un doublé en fin de deuxième, les Bellechassois ont signé un gain de 5-4 pour ainsi prendre les devants 1-0 dans cette série.

Après que Kim Rhoderick Côté eut donné les devants aux visiteurs avec un filet en désavantage numérique à 6:11 en début de première, le Pavage Jirico a pris l’avantage du reste de l’engagement, créant l’égalité par l’entremise de Simon-Pierre Rivard à 11:21 avant que Frédérick Dionne ne permette aux siens de prendre l’avance 2-1 en avantage numérique à 18:27.

Julien Hébert a donné une avance de 3-1 aux locaux sur une passe de Mathieu Bélanger à 5:10, Maxime Aubin rétrécissant la marque 10 secondes plus tard. Vincent Blackburn a redonné une avance de deux buts au Pavage Jirico à 7:15 et c’est à ce moment que Jason Vaillancourt a pris les choses en main pour le Plastiques Moore en inscrivant ses deux buts de façon consécutive pour créer l’égalité, le premier à forces égales à 9:31 et le second en avantage numérique à 14:03.

Justin Lacombe a donné la victoire au Plastiques Moore en complétant un jeu de Charles Dulac-Simard et Maxime Aubin à 9:01, le gardien William Boily tenant le fort jusqu’à la fin du match pour permettre aux siens de l’emporter.

…puis prend les devants 2-0 à domicile dimanche

Cette série 4 de 7 se poursuivait dimanche en fin d’après-midi et sans complexes devant les meneurs de l’Est, les joueurs du Plastiques Moore ont pris une avance de 2-0 dans celle-ci grâce à un gain de 6-3 sur le Pavage Jirico.

Les Bellechassois ont amorcé la rencontre en force avec trois buts contre un seul pour ceux du Pavage Jirico lors de la période initiale. Jason Vaillancourt a ouvert la marque pour le Plastiques Moore avec son troisième de la série à 3:44. Joshua Desmarais répliquant peu de temps après, à 5:12. Justin Lacombe a redonné l’avance au Plastiques Moore avec un but en avantage numérique moins d’une minute plus tard, à 6:16, Raphaël Corriveau ajoutant un troisième but pour les locaux à 12:24, également en supériorité numérique.

Édouard Ouellet a aussi profité d’une punition à l’adversaire pour rétrécir l’écart en début de deuxième, à 4:05, le Plastiques Moore répliquant à ce filet avec deux autres de son côté, Charles-Dulac-Simard portant la marque 4-2 à forces égales à 14:04 et Raphaël Corriveau creusant cet écart à 5-2 lors d’une autre supériorité numérique à 19:15.

Julien Hébert, sur des aides d’Édouard Ouellet et Jean-Sébastien Boudreault, a rétréci l’écart 5-3 à la 11e minute de jeu en troisième, Raphaël Corriveau confirmant la victoire des siens avec son troisième du match dans un filet désert à 18:29.

Cette série 4 de 7 se poursuivra le vendredi 20 février prochain, à 20 h 30, avec la présentation du match no 3, celle-ci revenant à Saint-Damien, pour le match 4, dès le lendemain à 19 h 30.

Le Décor Mercier frappe tôt et prend l’avance…

Vaincus 7-3 lors de leur dernière visite à Saint-Charles la semaine dernière, ce qui a permis aux Éperviers de mériter l’avantage de la glace pour la série 4 de 7 opposant les deux équipes, les joueurs du Décor Mercier sont sortis avec le couteau dans les dents lors du duel initial opposant les deux équipes, vendredi soir à Saint-Charles, Montmagny prenant les devants avec un gain de 6-2 sur les Éperviers.

Après une première période sans buts, les Magnymontois sont sortis avec force en deuxième, prenant les devants 4-0 avant que les Bellechassois ne s’inscrivent au pointage. Alex Vaillancourt a lancé les siens 1-0 à 3:41, ses coéquipiers Alexandre Larouche, Dave Gaumond et Larouche, une fois de plus, marquant trois buts en un peu moins de trois minutes à 10:21, 11:07 et 13:12 respectivement.

Louis-Philippe Charest a inscrit les locaux sur la feuille de pointage peu après, à 14:29, puis en troisième, les visiteurs ont mis le match hors de portée des locaux avec deux autres buts, soit ceux d’Étienne Blais à 9:31 en avantage numérique et le second du match d’Alexandre Larouche, à 11:19, Charles Bergeron complétant la marque avec le deuxième but des Éperviers à 15:29.

Soulignons l’excellente performance du gardien magnymontois Antoine Colombe qui a fait face à un barrage de 52 tirs des Éperviers, ne cédant qu’à deux reprises.

…et fait la même chose le lendemain à Clermont

La série entre le Décor Mercier et les Éperviers se déplaçait, exceptionnellement, du côté de l’aréna de Clermont dans Charlevoix, samedi soir, pour le match no 2 et tout comme la veille, les joueurs du Décor Mercier ont amorcé le match en force avec cinq buts, dont quatre dans six minutes, lors de la période initiale, en route vers un gain de 5-1. Ce faisant, les Magnymontois prenaient une avance de 2-0 dans cet affrontement 4 de 7.

Alex Vaillancourt a donné l’avance au Décor Mercier à 5:11, Justin Bernier doublant la marque lors d’un avantage numérique à 13:55. François Gagnon a creusé l’écart avec deux buts à 16:44 et 18:07, Sammy Dubois complétant cette charge des Magnymontois à 19:22 sur une passe de Pascal Lebel.

Jacob Desjardins a inscrit le seul but des Éperviers à 11:15 en deuxième, ce qui fut le dernier filet de cette rencontre.

La série reprendra ce vendredi 20 février à compter de 20 h 55 à l’aréna de Saint-Charles, le match no 4 étant à l’agenda dès le lendemain, à 20 h 30, à l’aréna de Montmagny.

Le Giovannina prend l’avance à Saint-Joseph…

Dans le dernier match au programme vendredi soir, nous avions droit au premier affrontement de la série de la 173 mettant aux prises le Giovannina de Sainte-Marie au Familiprix de Saint-Joseph, série qi se mettait en branle au Centre Frameco. Malgré le brio du gardien Hubert Morin qui a repoussé 44 des 46 tirs des Mariverains, le Giovannina a pris l’avance 1-0 dans sa série grâce à un gain de 2-1 sur le Familiprix.

Félix-Antoine Chabot a profité d’un avantage numérique pour donner l’avance 1-0 aux visiteurs, inscrivant le seul but de la période initiale à 4:52. Aucun but n’a été inscrit en deuxième et en troisième, Jacob Roy a profité d’une autre supériorité numérique pour doubler l’avance des siens à 6:25. Ce filet allait s’avérer être le but victorieux pour le Giovannina puisqu'Alexandre Mathieu a rétréci l’écart 2-1 lors d’une punition à un joueur adverse.

Les joueurs du Giovannina et leur gardien Jean-Philip Fecteau ont tenu bon par la suite, ce dernier repoussant 25 des 26 tirs des Joselois pour l’emporter.

…puis creuse l’écart à domicile

Les deux équipes beauceronnes se retrouvaient au Centre Caztel de Sainte-Marie dimanche après-midi pour le deuxième match de cet affrontement quatre de sept et mené par Jérémy Roy et Samuel Landry qui ont tous deux marqué à deux reprises, le Giovannina l’a emporté par la marque de 5-2, prenant ainsi les devants 2-0 dans cette série.

Après une période sans buts, le Familiprix a pris les devants en tout début de deuxième lorsque Yannick Roy a complété une manœuvre orchestrée par Joé Boutin et Jonathan Goulet à 2:15, en avantage numérique. Le Giovannina a explosé avec trois buts consécutifs par la suite, à commencer par Samuel Landry qui a créé l’égalité sans aide lors d’un désavantage numérique à 11:03.

Jérémy Roy a marqué à deux reprises avant la fin de l’engagement, portant tout d’abord la marque 2-1 lors d’un avantage numérique à 12:29 avant d’inscrire ce qui allait devenir le but vainqueur à 16:36.

Olivier St-Cyr a profité d’un avantage numérique pour accroître l’avance des locaux en tout début de troisième, à 1:47, Maxime Cliche profitant lui aussi d’une supériorité numérique pour rétrécir l’écart à 9:08. Samuel Landry s’est assuré que le Familiprix n’effectue pas de retour tardif en inscrivant son deuxième du match à 13:35.

La série se poursuivra le vendredi 20 février prochain alors que Saint-Joseph recevra le Giovannina à 20 h 30 et le dimanche 22 février, les deux équipes se retrouveront au Centre Caztel pour la présentation du match 4 à compter de 19 h.