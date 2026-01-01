Les 39 athlètes beaucerons sont prêts pour la 60e Finale des Jeux du Québec

Les membres de la délégation de la Chaudière-Appalaches se sont réunis ce dimanche pour la rencontre pré-départ en préparation à la 60e Finale provinciale des Jeux du Québec, qui aura lieu du 27 février au 7 mars prochain à Blainville.

Ce moment rassembleur marque le point de départ officiel dans la dernière ligne droite de préparation des athlètes et de toute l’équipe encadrante. La rencontre a permis de partager les dernières informations logistiques, de renforcer l’esprit d’équipe et de souligner l’engagement exceptionnel des jeunes sportifs : ceux-ci ont ainsi pu vivre un moment d’inspiration et de mobilisation collective avant leur départ vers Blainville. Au total, 39 athlètes représenteront la Beauce à cette compétition.

« La rencontre pré-départ est toujours un moment chargé d’émotion et de fierté. Elle nous permet de prendre un pas de recul et de réaliser tout le chemin parcouru par nos athlètes. Derrière chaque qualification, il y a des heures d’entraînement, du dépassement de soi et un formidable travail d’équipe. À Blainville, notre délégation portera haut les couleurs de la Chaudière-Appalaches, avec passion, respect et détermination », a souligné Sabrina Bilodeau, cheffe de mission de la délégation.

Une délégation unie et prête à relever le défi

La délégation de la Chaudière-Appalaches compte 135 athlètes, provenant de différentes municipalités de la région, qui se joignent à 50 entraîneurs et accompagnateurs ainsi qu’à 14 missionnaires pour représenter fièrement la région sur la scène provinciale. Les compétitions à Blainville s’articuleront autour de plusieurs disciplines et se dérouleront en deux blocs de compétition, offrant aux jeunes l’opportunité de donner le meilleur d’eux-mêmes dans un contexte sportif stimulant et rassembleur.

Depuis maintenant plusieurs décennies, les Jeux du Québec constituent un jalon essentiel dans le développement sportif et personnel des jeunes athlètes québécois. Ils permettent non seulement de concourir au plus haut niveau provincial, mais aussi de tisser des liens d’amitié, de développer des compétences de leadership et de vivre une expérience enrichissante à l’échelle humaine.

« Les Jeux du Québec sont bien plus qu’une compétition sportive : ils constituent une étape déterminante dans le parcours de développement de nos jeunes. La rencontre pré-départ permet de rappeler l’importance de l’encadrement, du travail collectif et du soutien offert aux athlètes, tant sur le plan sportif qu’humain. Toute la région de la Chaudière-Appalaches est derrière sa délégation et fière de la voir représenter nos couleurs à Blainville », a affirmé Dave Fortin, directeur général de l’URLS de la Chaudière-Appalaches.

La délégation de la Chaudière-Appalaches se dit prête à relever les défis qui l’attendent, à encourager ses pairs et à vivre pleinement l’expérience des Jeux, tout en portant haut les valeurs de la persévérance, de respect et de fierté régionale.

Les 39 représentants de la Beauce

Curling:

- Benjamin Brochet — Saint-Lambert-de-Lauzon

Haltérophilie:

- Alexandre Lavallée — Saint-Gédéon-de-Beauce

- Zachary Taillefer — Saint-Georges

- Thomas St-Pierre — Courcelles-St-Evariste

- Adriana Garcia-y-Prego — Saint-Georges

- Jarod Cliche — Courcelles-St-Evariste

- Alexis Gilbert — Saint-René

- Alycia Maheux — Saint-Georges

Hockey féminin:

- Anne-Sophie Audet — Frampton

- Léa Grondin — Saint-Joseph-de-Beauce

- Alice Grenier — Saint-Isidore

- Sarah-Ève Giguère — Saint-Joseph-de-Beauce

Hockey masculin:

- Lucas Valdron — Saint-Georges

- Frédéric Vachon — Saint-Georges

- Alexandre Demers — Saint-Côme-Linière

- Charles Groleau — Scott

- Pierre-Olivier Bernard — Saint-Georges

- Louis-Joey Poulin — Saint-Georges

- Julien Giguere — Saint-Joseph-de-Beauce

- William Lessard — La Guadeloupe

- Thomas Renault — Saint-Zacharie

- Zack Boucher — Saint-Joseph-de-Beauce

- Adam Duhamel — Sainte-Marie

- Jacob Doyon — Vallée-Jonction

Ringuette:

- Gabrielle Giguère — Sainte-Marie

- Sophia Giguère — Sainte-Marie

- Pénélope Fecteau — Sainte-Marie

- Olie Lemay — Saint-Bernard

- Rébecca Soucy — Saint-Lambert-de-Lauzon

Taekwondo:

- Jean-Benoit Taschereau Tremblay — Sainte-Marie

Judo:

- Antoine Maheux — Saint-René

- Julia Marcoux — Sainte-Marie

- Eva Goulet — Saint-Georges

- Magalie Hins — Saint-René

- Raphaël Rodrigue — Saint-Georges

- Damien Gauthier — Saint-Éphrem-de-Beauce

- Chase Carvalho — Notre-Dame-des-Pins