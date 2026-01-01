Nous joindre
2-0 pour Lévis

L’Assurancia Junior AA Beauce-Sud appelée à rebondir en quarts de finale

durée 14h00
16 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Pour son deuxième match de quart de finale, l'Assurancia Junior AA Beauce-Sud s'est incliné 4 à 2 face à Lévis, malgré une belle remontée en fin de rencontre.

Après avoir tiré de l’arrière 3-0, l'Assurancia a réduit l’écart à 3-2 en fin de troisième période. Toutefois, Lévis Honda a inscrit un quatrième but dans un filet désert, mettant ainsi la rencontre hors de portée de la troupe de l’entraîneur Poulin.

Lors des deux premières parties de la série, Assurancia a tiré de l’arrière 3-0. Il faudra trouver une façon de prendre les devants dès le prochain match afin d’imposer son style de jeu, plutôt que de jouer du hockey de rattrapage. Ce n’est pas le début de série souhaité, mais une série quatre de sept demeure longue. L’équipe entend revenir plus forte en fin de semaine.

« Il faut continuer de travailler et d’y croire tout simplement », a conclu l'entraîneur Stéphane Poulin.

Les prochains matchs de l'Assurancia se tiendront ce vendredi dès 20 h 20 à Lévis, puis samedi à 20 h à Saint-Georges.
 

