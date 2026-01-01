Poulin amène son équipe en finale et établit un record

Voir la galerie de photos

Ce sont les deux buts de Marie-Philip Poulin qui ont permis à l'équipe canadienne de hockey féminin, d'atteindre la finale olympique contre leurs éternelles rivales américaines, en défaisant la Suisse par la courte marque de 2 à 1 aujourd'hui.

Si le Canada a dominé dans les deux premières périodes, notamment par le nombre de tirs, le 3e engagement a été plus pénible, surtout lorsque les Helvètes se sont inscrites au pointage, réduisant l'écart à un seul point. Malgré la fiche des lancers, les chances de compter se sont faites plutôt rares.

Le Beaucevilloise a aussi établi un record, en marquant un 19e et un 20e but en tournoi olympique, pour dépasser son ancienne coéquipière Hailey Wickenheiser.

Par ailleurs, rencontré à l'Aréna EJM/René-Bernard, qui diffusait le match en direct sur grand écran, le maire de Beauceville, Patrick Mathieu, a rappelé qu'il était «essentiel» de tenir ces rassemblements, qui servent à unifier tous les citoyens derrière leur ambassadrice sportive. «Tout le monde est derrière Marie-Philip»,a-t-il dit.

Enfin, EnBeauce.com s'est rendu à la Chapelle Fraser pour rencontrer des membres du clan Poulin qui ont choisi ce lieu pour regarder les parties. Il en est ressorti une entrevue avec la grand-mère de la hockeyeuse, Julienne Bisson, et un entretien avec son oncle, Raymond Poulin. On peut les entendre en cliquant sur la flèche de la photo apparaissant en haut de cet article.